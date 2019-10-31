5 نجوم تصنيف نصف معاهد التدريب على قيادة المركبات في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشفت نتائج تقييم أداء معاهد التدريب على قيادة المركبات في إمارة دبي، الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن فترة النصف الأول من العام الجاري، عن حصول أربعة معاهد من أصل سبعة مرخصة للعمل في الإمارة، على تصنيف خمس نجوم، أي بنسبة تبلغ 57% من المجموع الإجمالي للمعاهد، مقابل حصول معهدين على تصنيف 4 نجوم، وتمكن معهد واحد من نيل تصنيف السبع نجوم.

وأظهر استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» في حسابها على «تويتر»، شارك فيه 273 مشاركاً، لمدة 24 ساعة، لرصد آراء الذين خاضوا تجربة التدرب على القيادة، أن 20% من المشاركين يجدون مستوى جودة التدريب على القيادة بالمعاهد في إمارة دبي ممتازاً، بينما اعتبر 20% من المشاركين في الاستطلاع أن مستوى التدريب جيد جداً، مقابل 60% منهم وجدوا أن المستوى جيد أو أقل.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالله يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك معايير ينص عليها نظام تقييم أداء معاهد التدريب على القيادة في دبي، تحدد مستوى المعهد وتصنيفه، مؤكداً أن عملية الرقابة على أداء المعاهد تخضع لنظام قياس مدروس، تم وضعه وفقاً لأحدث الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وأوضح آل علي أن النظام يكفل إجراء تقييم متكامل لعمل المعاهد، حيث تشمل قياس مدى التزام المعاهد بسياسات وإجراءات العمل، التي تنص عليها التشريعات والأنظمة والشروط المنظمة لعمل المعاهد، وكذلك إسهام المعهد في تخريج سائقين محترفين، بحيث يتم حساب نسبة أداء المعهد في تحقيق السلامة المرورية في الطرق من خلال دراسة نسبة عدد السائقين الجدد الذين تم تدريبهم في المعهد، وتورطوا في حوادث مرورية خلال السنة الأولى من ترخيصهم، وتابع: «تتضمن المعايير كذلك دراسة نسب النجاح في الفحصين العملي والنظري، ومقارنتها بنتائج الطلاب في المعاهد الأخرى، فضلاً عن قياس مستوى ومدى الرضا العام للمتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم بهذه المعاهد».

وأضاف أن هناك محوراً في نموذج التقييم الخاص بكل معهد، يتناول كفاءة المدربين ومدى التزامهم بتطبيق المنهاج الموحد لتعليم القيادة، إضافة إلى مهاراتهم وخبراتهم ونتائج تقييمهم السنوي، التي تعتمد أيضاً على عدد من المعايير، من بينها عدد الطلاب الناجحين سنوياً، الذين تم تدريبهم من قبل المدرب.

غرامة المخالفات

تراوح القيمة المالية لغرامة المخالفات المنصوص عليها بحق المعاهد، بين 100 درهم و2000 درهم، حسب بند المخالفة المذكور في النظم والقوانين المعتمدة، إذ يعد عدم الالتزام بالمنهج التعليمي والتدريبي المعتمد من مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مخالفة تسجل على المعهد من قبل فريق التفتيش والرقابة التابع للهيئة، إضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد الفحص المقررة من المؤسسة، وعدم التقيد بالتعرفة المحددة، أو بمواعيد العمل المقررة، وكذلك عدم توفير السجلات أو تدوين البيانات المطلوبة.

وتتضمن كذلك المخالفات التي تسجل بحق المعاهد، قيام المعهد باستخدام مدربين ليسوا على كفالة المنشأة، وعدم الالتزام بمسارات وخطوط سير مركبات التعليم المحددة من قبل المؤسسة، وأيضاً الأكل أو الشرب أو التدخين وقراءة الصحف والمجلات أو النوم أثناء التدريب، وكذلك ترك المتدرب أثناء التدريب، واستخدام الهاتف أثناء التدريب.