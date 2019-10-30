«الأرصاد»: أمطار «ليلية» غداً.. وسحب ركامية «ممطرة» الجمعة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم صحو بوجه عام، وغائم جزئياً، ومغبر أحياناً على بعض المناطق، لافتاً إلى ظهور بعض السحب شرقاً، فيما أشار إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى40 كم/س شرقاً على البحر، الذي يكون خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس، غداً، رطباً على المناطق الغربية، وغائماً جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب الركامية شمالاً، وقد يصاحبها سقوط أمطار آخر الليل، مشيراً إلى أن الرياح ستظل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تصبح شمالية غربية بعد الظهر، وتكون معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س شرقاً على البحر، الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرب الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الجمعة سيكون رطباً، مع احتمال تشكل ضباب غرباً، وغائماً جزئياً إلى غائم شمالاً وشرقاً، مع بعض السحب الركامية الممطرة نهاراً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/س، تصل إلى 38كم/س على البحر، الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.