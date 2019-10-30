الدفاع المدني عجمان يطلق المسرع الحكومي 0/3

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، المسرع الحكومي 0/3 لتحقيق النتائج المرجوة في مايتعلق بمؤشرات وفيات الحرائق، ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية للوصول إلى صفر من الوفيات خلال 100 يوم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين.



وقال مدير إدارة مراكز الدفاع المدني ورئيس فريق المسرع الحكومي العميد محمد علي السويدي، Yن فعاليات الحملة التوعوية سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة وتستهدف فيها أصحاب المنازل السكنية في قطاع محددة في إمارة عجمان وبالتحديد في منطقة الجرف والحميدية والرقايب.



وصرح السويدي بأن الحملة تستهدف فئة أصحاب المنازل السكنية بغرض تلاشي خطر تسرب الغاز الطبخ والوقاية منه، والذي يسبب أضرار وخيمه تؤدي إلى فقد في الأرواح وخسائر في الممتلكات، وتهدف الحملة بالتعاون مع الشركات المعتمدة في توريد وتركيب أنظمة الغاز إلى ضرورة اتباع ارشادات الوقاية والسلامة، وذلك من خلال تركيب نظام الحماية من خطر تسرب الغاز لضمان حماية الأرواح والممتلكات .



وأكد السويدي بأن الحملة تشارك المسؤولية المجتمعية لرب الأسرة أولاً والذي يقع على عاتقه مسئولية سلامة وحماية أفراد أسرته من الأضرار الناجمة عن تسرب الغاز مما يترتب عليه اختيار المناسب من أنظمة الغاز المعتمدة والتي توفرها الشركات المشاركة في الحملة من خلال المعارض التي ستقام في مناطق المحددة في الإمارة كمرحلة أولى من الحملة.



ومن خلاله أضاف بأن الحملة تأتي تحقيقاً لرؤية وزارة الداخلية متمثلة بإهتمام سمو وزير الداخلية شخصياً في تجسيد استراتيجية وزارة الداخلية ورؤيتها بعمل دؤوب، حتى تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، وتوجيهات سموّه بتطبيق المسرّعات الحكومية على كل مؤشرات قطاعات وزارة الداخلية بصورة تضمن كفاءة الأداء وفاعليته لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، مع ضرورة تعزيز منظومة الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الداخلية