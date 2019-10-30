250 ألف مستفيد من مبادرة خصم مخالفات الرادار في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

كشف قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، عن ضبط 448 ألفاً و500 مخالفة تجاوز سرعة بواسطة أجهزة الرادار على شوارع وطرق رأس الخيمة، منذ مطلع 2016 حتى 28 من الشهر الجاري، تم سدادها من قبل مرتكبيها بعد استفادتهم من نظام الخصومات المعمول به في الإمارة، حيث بلغ عدد المستفيدين 250 ألف شخص.

وشرح أن نظام دفع مخالفات «الرادار»، الذي أطلقته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عام 2016، يتمثل في حصول مرتكب المخالفة على خصم 50% حال سداده المخالفة خلال 50 يوماً، اعتباراً من تاريخ ارتكابها، وخصم 30% حال دفعها بعد مرور 51 يوماً وحتى 80 يوماً من تاريخ ارتكابها، ودفع قيمتها كاملة بعد مرور 81 يوماً من ارتكابها، مضيفاً أن هذا النظام أسهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي عن كاهل السائقين وأصحاب السيارات، من خلال استفادتهم من هذا النظام.

وأوضح النعيمي أن هذا النظام حقق نجاحات ملحوظة منذ تدشينه، حسب توجهات الحكومة، بما يحقق ويعزز جودة حياة المواطن والمقيم، والتي انعكست من خلال تشجيع المخالفين على سرعة سداد قيمة مخالفات تجاوز السرعات القانونية التي ارتكبوها، ما انعكس بدوره على خفض أعداد السيارات والمركبات غير المجددة في الإمارة، لافتاً إلى أن تراكم المخالفات في السابق كان يشكل عائقاً أمام أصحاب المركبات لتجديد تراخيصها، داعياً الجمهور من المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذا النظام الذي تتفرد به إمارة رأس الخيمة على مستوى الدولة.

وأهاب بالسائقين ومستخدمي الطرق التقيد والالتزام التام بالأنظمة والقوانين المرورية والسرعات القانونية المحددة في الشوارع، للإسهام في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، والحد من وقوع الحوادث المرورية، التي تعتبر السرعات الزائدة أبرز مسبباتها، وخفض أعداد الوفيات والمصابين الناجمة عنها.