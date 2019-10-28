اضطراب بحري شرق الدولة 3 أيام تأثراً بـ «الإعصار المداري»

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بتعمق الإعصار المداري إلى الدرجة الرابعة في شرق بحر العرب، لافتاً إلى أن موقعه بات عند خط عرض 17.2 درجة شمالاً وخط طول 67.6 درجة شرقاً، فيما تقدر سرعة الرياح حول مركزه ما بين 220 و230 كم/‏‏‏س، يصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز تحرك الإعصار المداري باتجاه وسط بحر العرب، وتعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الخامسة، لتقدر سرعة الرياح حول مركزه ما بين 255 و265 كم/‏‏‏س خلال اليوم، مشيراً إلى أن التأثير المتوقع على الدولة سيتمثل في اضطراب البحر في الساحل الشرقي من ‬ليل اليوم ويستمر يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المركز أنه قد يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي يومي الثلاثاء والأربعاء‬، لافتاً إلى أن الطقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، على أن تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ظهراً.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيظل صحواً، مع استمرار ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما يكون رطباً إلى غائم جزئياً ليلاً حتى صباح الأربعاء على المناطق الساحلية والداخلية الغربية، مع احتمال تشكّل الضباب.

وذكر المركز أن طقس الأربعاء سيكون غائماً جزئياً مع استمرار ظهور بعض السحب شرقاً (قد تكون ركامية بعد الظهر)، مع احتمال تشكّل الضباب.

وتوقع المركز أن يكون طقس الخميس المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وقد تظهر بعض السحب الركامية شرقاً.