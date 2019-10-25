محكمة الشارقة تطلق «التقاضي عن بعد»

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أطلقت دائرة القضاء في الشارقة مبادرة للتعريف بخدمة «التقاضي عن بعد» والبدء في استخدامها، حيث باتت متاحة أمام جميع الراغبين من أصحاب الدعاوى والمحامين لاستخدامها عن طريق تنزيل تطبيقات خاصة بتقنيات الاتصال السمعي والبصري. ورصدت «الإمارات اليوم» في محكمة الشارقة وجود موظفين يتولون تعريف المتعاملين وأصحاب الدعاوى والمحامين بآلية وكيفية استخدام التطبيق عن طريق تحميله على الحاسب الآلي، وبعدها وصول رسالة على البريد الإلكتروني توضح وقت الاجتماع وتاريخه، وطريقة الدخول إلى الصفحة عن طريق برنامج «سكايب»، وتحديد عدد الأشخاص الذين يريدون الدخول للاجتماع والتقاضي عن بعد، والخيارات المتاحة من صورة وتسجيل الصوت والصورة للرجوع إليها إذا لزم الأمر. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها دائرة القضاء في مجال تطوير العدالة الرقمية، عبر أتمتة إجراءات المحاكم من قيد الدعاوى وإعلانها وحتى صدور الأحكام إلكترونياً.