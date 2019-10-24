عودة خدمة مترو دبي بعد توقفها نتيجة عطل فني

المصدر: هنادي ابو نعمة - دبي

اعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأثر خدمة المترو في دبي مساء اليوم، بين محطتي ميدان الاتحاد والخليج التجاري نتيجة لخلل فني طارئ ، مؤكدة انه تم التعامل مع الخلل وعودة الخدمة الى طبيعتها. وقالت الهيئة انه تم إخلاء الركاب حفاظا على سلامتهم وذلك بين محطتي الجافلية والمركز التجاري ، حيث اخرج الركاب من عربات المترو عبر مسار الطوارىء.

وتستغرق عملية الاخلاء عادة التي تتم لاسباب احترارزية وفقا للهيئة مدة زمنية لا تتعدي الدقائق الا انها تكون لافتة بسبب الاعداد الكبيرة التي تستخدم المترو والتي تقدر ب 650 الف راكب يوميا.

من جهتهم ابلغ ركاب كان يتجهون الى محطة نخيل الواقعه على الخط الاحمر "الامارات اليوم"، انه تم الاعلان عبر الرسائل الصوتية اثناء استقلالهم للمترو عن ان هناك عطل فني سيؤدي الى توقف الخدمة وذلك في اشارة لحركة التوقف التي أعلنت عنها الهيئة.