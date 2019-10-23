«خدمات العلاج الطبيعي» في الشارقة تستقبل 2634 حالة

المصدر: الشارقة - وام

استقبل مركز خدمات العلاج الطبيعي، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، منذ بداية العام الجاري حتى الربع الثالث منه، نحو 2634 حالة من مختلف الفئات العمرية من أفراد المجتمع، لتلبية احتياجات المتعاملين الداخليين المقيمين بدار رعاية المسنين، والمستضافين من منتسبي إدارة الرعاية المنزلية، وكذلك الحالات الخارجية من أفراد المجتمع.

ويهدف المركز الذي تم تأسيسه في عام 2009 إلى الارتقاء بقدرات الجهاز الحركي للمشتركين في الخدمات العلاجية والخدمات التأهيلية، وإزالة وتخفيف آثار المرض أو الإصابة، وكذلك تعزيز وتنمية القدرات الحركية للأجزاء المصابة، أو توظيف قدرات بديلة.

وبلغ عدد الجلسات التي تم تنفيذها نحو 13 ألفاً و278 جلسة، بواقع 2021 جلسة لمصلحة الحالات المستفيدة من مقيمي دار المسنين، و8051 جلسة لمصلحة المستفيدين الخارجيين من منتسبي إدارة الرعاية المنزلية وكبار المواطنين من غير المستفيدين من خدمات الدائرة، بالإضافة إلى 2917 جلسة لمصلحة الحالات المسائية من مختلف أفراد المجتمع.

ويقدم المركز خدماته إلى كبار الموطنين المقيمين بدار المسنين، البالغ عددهم نحو 26 حالة، بالإضافة إلى 1280 حالة من المستفيدين الخارجيين المتمثلين في كبار المواطنين المقيمين في منازلهم، ممن يستفيدون من خدمات الرعاية المنزلية، والأطفال من أصحاب الهمم، وحالات الشلل الدماغي، وكبار المواطنين من أفراد المجتمع من غير المنتسبين لدائرة الخدمات الاجتماعية.

ويشكل مركز العلاج الطبيعي إضافة متميزة لفئات المجتمع، ولاسيما لكبار المواطنين، حيث يستطيعون الاستفادة من إمكاناته في مختلف الأوقات الصباحية والمسائية، والاستفادة من مختلف المعدات والآليات التي تدعم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمستفيدين والمراجعين، وطاقم متخصص ذي خبرة وكفاءة عالية في مجال العلاج الطبيعي، حيث يضم مركز خدمات العلاج الطبيعي، الذي يقع في مجمع دور الرعاية، قسماً مخصصاً للرجال وآخر للنساء.