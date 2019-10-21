المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تمييز

شكا ذوو طلبة من تعامل مدير إحدى المدارس الخاصة في عجمان بطريقة تمييزية بين الطلبة العرب والآسيويين، حيث يتهم المدير الطلبة العرب بشكل دائم في طابور الصباح بعدم النظافة والتسبب في الفوضى بالمدرسة.

حفرة

طالب سائقون في رأس الخيمة دائرة الخدمات العامة، بردم حفرة على الطريق المقابل لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، تتسبب في عرقلة حركة المرور وتضر المركبات حال المرور من فوقها.

انتظار

احتاج عميل لدى بنك أبوظبي الأول، فرع دبي مول، نحو 45 دقيقة للحصول على بيان حساب بنكي، على الرغم من وصوله قبل موعد الإغلاق بساعتين، نظراً لوجود موظف واحد، ورفض موظفة أخرى مساعدته.

عبور

أفاد سائقون بأم القيوين بأن جسور المشاة التي تم إنشاؤها على شارعي الاتحاد والملك فيصل لم تحد من وقوع حوادث الدهس، حيث يعبر المارة الجسر الذي لا يفصل بين اتجاهيه سياج، ما يعرّض حياتهم للخطر.

رعونة

كاد سائق يتسبب في وقوع حادث بليغ على شارع الشيخ محمد بن زايد، حين قرر فجأة الانتقال من الحارة الثالثة إلى كتف الطريق الأيسر، دون مراعاة السيارات القادمة على المسار السريع.

تحسن

راجع عميلٌ مركز المحيصنة للياقة الطبية ووجد فارقاً كبيراً في إنجاز المعاملات مقارنة بمرات سابقة، إذ حصل على الخدمة والفحص الطبي خلال نحو سبع دقائق فقط.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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