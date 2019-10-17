نظام «جي بي إس» خاص بدبي لدعم المركبات ذاتية القيادة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعكف على إعداد نظام خرائط رقمية، عالية الدقة «جي بي إس»، خاص بإمارة دبي، لدعم المركبات ذاتية القيادة، متوقعة أن يقلل التحول إلى هذا النوع من القيادة الذكية، الحوادث المرورية بنسبة 90%.

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة، خالد العوضي، لـ«الإمارات اليوم» على هامش الإعلان عن إطلاق مؤتمر دبي للتنقل ذاتي القيادة، إن نظام الخرائط الرقمي الجديد، سيمكن وسائل النقل ذاتية القيادة من معرفة شوارع دبي تفصيلياً، بما يسهل على مستخدمي السيارة الوصول إلى وجهتهم في وقت قياسي.

وأضاف العوضي أن العمل بنظام الخرائط الرقمي سيبدأ عام 2023، بعد الانتهاء من إعداده في 2022.

وذكر أن محور الأمن والسلامة يمثل إحدى ركائز استراتيجية دبي للتنقل الذكي، إذ تشير إحصاءات سابقة إلى أن السيارات ذاتية القيادة ستقلل عدد الحوادث المرورية بنسبة 90%، لأن أغلب أسباب الحوادث تدور حول الأخطاء البشرية، الأمر الذي تحدّ منه أنظمة القيادة الذاتية الذكية.

وقال إن المراحل الأولى من المشروع تتضمن وضع سائق بشري داخل المركبة ذاتية القيادة، للتدخل في حال تطلب الأمر ذلك، مشيراً إلى الاستغناء عنه تدريجياً في المراحل اللاحقة.

وأشار إلى أن استراتيجية دبي تهدف إلى إجراء 25% من الرحلات عبر وسائل المواصلات المختلفة في دبي، لتصبح مقتصرة على وسائل النقل ذاتية القيادة، بحلول 2030.

وتابع العوضي أن الهيئة بدأت منذ إطلاق الاستراتيجية سنة 2016 بالعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تحكم وتقنن التنقل ذاتي القيادة في إمارة دبي، ومن ثم الاستعداد لمراحل التحول التدريجي لتحقيق المستهدف، موضحاً أن نسبة الـ25% ستوزع بحيث يشكل مترو دبي 10% منها، و9% لمركبات الأفراد، فيما تخص بقية النسبة وسائل النقل المختلفة برياً وبحرياً.

وقال إن تقنيات القيادة الذاتية لن تقتصر على السيارات الكهربائية، بل ستشمل كل أنواع السيارات، فيما تهدف الهيئة مستقبلاً إلى التركيز على السيارات الكهربائية، لدعم استراتيجية دبي الخاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وكان المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، أعلن إطلاق الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة. وسيكون محور التحدي في الدورة المقبلة «الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة».

وقال الطاير إن تخصيص الدورة الثانية من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة محور «الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة»، يأتي في إطار سعي الهيئة لدعم القطاع اللوجستي في دبي، إذ تشير الدراسات إلى وجود قرابة 6000 شركة شحن في دبي، وأكثر من 64 ألف شاحنة من مختلف الحمولات والأوزان، ما يترتب عليه وجود نحو 306 آلاف رحلة يومياً، تشكل نحو 13% من عدد الرحلات بالإمارة يومياً.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس لجنة المركبات الذكية والمستدامة، أحمد هاشم بهروزيان، إن الدراسات العالمية أظهرت أن 60% من السكان في العالم لديهم الاستعداد والقابلية لاستخدام المركبات ذاتية القيادة.

90 %

الانخفاض المتوقع لحوادث السيارات بعد التحول لذاتية القيادة