الجمعية الخليجية للإعاقة تمنح إماراتياً لقب شخصية اليوم العالمي للعصا البيضاء

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

منح المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في الدولة الإماراتي أحمد حسن الملا مواليد 1972 لقب شخصية «اليوم العالمي للعصا البيضاء» الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، وذلك لنجاحه المتميز في تحقيق الرعاية المتفهمة والواعية اللازمة لأصحاب الهمم من ذوي الاعاقة البصرية واستطاعته ان يندمج ويدمج الكثيرين من ذوي الاعاقة البصرية بنجاح كبير في شتى مجالات الحياة.

وأشاد رئيس الجمعية الخليجية للإعاقة المهندس صلاح عبدالله الموسى بجهود دولة الامارات العربية المتحدة في رعاية أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، منوهاً بجهود الرعاية الصحية والاجتماعية المتمثلة لهم من وزارة الصحة ووزارة تنمية المجتمع ودوائر وهيئات الصحة وتنمية المجتمع المحلية والمستشفيات وجمعيات أصحاب الهمم، وفي مقدمتهم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بأبوظبي ومدينة الشارقة للخدمات الانسانية وجمعية الامارات للمعاقين بصرياً.

في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق اليوم الخامس عشر من اكتوبر من كل عام.

من جانبه أعرب أحمد الملا عن تقديره لهذا الاختيار ومشيدا بدور ولفتة المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بالدولة، متطلعا في الوصول إلى الإدماج الشامل والحقيقي للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجتمعهم وإزالة كل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون ذلك.

ولأحمد الملا اسهامات تطوعية عدة في خدمة أصحاب الهمم حيث كان عضو سابقا لثلاث دورات بمجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة كما هو عضو مجلس إدارة سابق بجمعية الامارات للمعاقين بصريا، ويرأس حاليا فريق محور التوظيف لبرامج الاستراتيجية في هيئة المعرفة في دبي، وهو مدير العلاقات الخارجية بمركز تمكين التابع للهيئة.

وعمل أحمد الملا عمل على تنمية مهاراته وتوسيع خبراته المهنية من خلال الإطلاع والبحث ومتابعة أحدث التطورات، والسعي وراء الاستفادة مما لديه من خبرات ومعرفة في تطوير حياة الأشخاص من أصحاب الهمم، والعمل على مناصرة الأشخاص من ذوي الإعاقة من خلال التوعية المجتمعية والتطوع والإسهام في المبادرات المجتمعية، وبناءه حياة اجتماعية مستقرة وحياة أسرية هادئة والسعي وراء تأمين مستقبل واعد لأبنائه، وجده واجتهاده لإحراز التطور المهني والتقدم الوظيفي وتركه بصمات واضحة في مجال تدريب وتأهيل وتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأنجز الملا دراسة المرحلة الابتدائية والإعدادية في معهد النور للمكفوفين بالبحرين، والمرحلة الثانوية في مدارس الدولة والمرحلة الجامعية في جامعة حلوان «تخصص آداب تربية، قسم تاريخ» في جمهورية مصر العربية.

وتدرجت خبراته العملية من مدرس إعاقة بصرية في مركز أبو ظبي لرعاية وتأهيل المعاقين، الى مشرف طباعة، مطبعة برايل في أبوظبي، ثم نائبا لمدير مركز تمكين في سلطة دبي الحرة للتكنلوجيا والإعلام، ليتدرج بعدها الى مدير العلاقات العام ثم مديرا للعلاقات الخارجية بمركز تمكين منذ 2008 وحتى الان ومكلف بقياده فريق محور التوظيف الدامج، استراتيجية دبي للإعاقة.

ومن ابرز انجازات احمد الملا: تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية على استخدام التكنولوجيا التعويضية، وتدريب المهتمين والعاملين في مجال الإعاقة البصرية على القراءة والكتابة بطريقة برايل، والإسهام في تطوير مناهج الحاسب الآلي الموجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، والعمل مع مطوري التقنيات التعويضية لتطوير اللغة العربية في التكنولوجيا التعويضية المستخدمة من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية، ووضع وتطوير البرامج التدريبية الموجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية.

كما أسهم الملا في وضع استراتيجيات تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص من أصحاب الهمم، وفي نشر التوعية المجتمعية حول الإعاقة وأحقية الأشخاص من ذوي الإعاقة في التعلم والعمل والاندماج في المجتمع، بالاضافة الى قيادته فريق التوظيف الدامج وتطبيق استراتيجية دبي للإعاقة «مجتمعي مكان للجميع 2020»، والعمل مع المسرعات الحكومية في تسريع توظيف الأشخاص من أصحاب الهمم وإلحاقهم بمهن تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، والإشراف على العديد من الإصدارات التي طبعت بطريقة برايل منذ عام 2001، والإشراف على البرامج التدريبية الموجهة للأشخاص من أصحاب الهمم والعمل على تطويرها، كما عمل على إيجاد المزيد من فرص عمل للأشخاص من أصحاب الهمم ومتابعة تطورهم المهني وتطوير أداءهم الوظيفي.

وشارك احمد الملا في الكثير من الدورات والمؤتمرات لأصحاب الهمم: إعداد القادة، التخطيط الاستراتيجي، تنظيم العمل الإداري، حلقات النقاش ذات العلاقة بالقوانين والأنظمة والتشريعات ذات الصلة بالأشخاص من ذوي الإعاقة ومناقشة مختلف قضاياهم الاجتماعية، التعليم، العمل والتوظيف، التدريب والتطوير والمشاركة في المؤتمرات الدولية داخل وخارج الإمارات ذات الصلة بالأشخاص من ذوي الإعاقة.

ومن أبرز انجازاته التطوعية تولي إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصريا لمدة 10 سنوات، وعضوية مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة لمدة 7 سنوات، بالاضافة الى التطوع مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامجهم الموجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل مع عدد من المؤسسات الحكومية كمتطوع لتطوير برامج وتنفيذ مبادرات موجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأسهم احمد الملا في تمثيل الإمارات في مؤتمرات تطوير خط برايل العربي بالسعودية، والجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمكفوفين في جنوب أفريقيا، والجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمكفوفين في الهند والجمعية الخليجية للإعاقة في البحرين.