«إكسبو 2020» يتيح فرص تعلم استثنائية لطلبة الجامعات

المصدر: دبي - وام

أعلن «إكسبو 2020 دبي»، ووزارة التربية والتعليم، عن تعاون سيتيح لطلبة الجامعات الحكومية في الإمارات، فرصاً استثنائية للتعلم وتطوير مهاراتهم، عبر برنامج الزيارات الجامعية لإكسبو 2020.

ويوفر البرنامج فرصة حضور الحدث الأروع في العالم، الذي تمتد فعالياته من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، والمشاركة في جولات مصممة خصيصاً لهم، تمكنهم من التعلم والتواصل مع الخبراء والرواد في مختلف المجالات.

ويهدف البرنامج إلى إيجاد حلقة وصل تجمع الشباب وإكسبو، من خلال دعوة الطلاب الجامعيين، الذين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي بالإمارات، لزيارة إكسبو 2020، واختيار الجولات التي تناسب تخصصاتهم، وترفد تعليمهم الأكاديمي، لضمان استفادتهم القصوى من التجربة التي لا تعوض، لتكون هذه الجولات الملهمة انطلاقتهم نحو العمل لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وستعمل كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات، وجامعة زايد، على تنظيم زيارات ميدانية لكل طالب مسجل فيها إلى «إكسبو 2020»، وستتضمن كل زيارة جولات موزعة على ثلاثة أيام لكل طالب، لضمان أكبر قدر ممكن من الفائدة للزوار من الطلاب والطالبات ضمن البرنامج.

يأتي التعاون في أعقاب الإعلان عن اتفاق مماثل مع الوزارة، يستهدف إشراك طلبة المدارس في «إكسبو 2020 دبي»، عبر برنامج إكسبو للمدارس. ويتضمن البرنامج سبع جولات تعليمية، تتيح فرص تعلم لا تتكرر للعديد من التخصصات المختلفة، وتشمل الرحلات: الابتكار والتقنية، والتخطيط العمراني ومدن المستقبل، والإعلام والدراسات الدولية، والعلم والاستدامة، والتخطيط للفعاليات الضخمة وتشغيلها، والتصميم والعمارة والهندسة، والتجارة وريادة الأعمال.

وتشمل الجولات المخصصة للطلبة توفير دليل متخصص للمجموعات الزائرة، وورش عمل مع متخصصين في عدد من المجالات، التي تتمحور حولها الجولات، ويحصل المشاركون على شهادة حضور الجولة.

وسيجمع إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك 192 دولة، وعدد من المؤسسات التعليمية والشركات والمنظمات المتعددة الأطراف، ليحتفل على مدار ستة أشهر بنبوغ البشرية وإنجازاتها، وهو أضخم حدث يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ويتوقع أن يستقطب 25 مليون زيارة.

برنامج الزيارات يتضمن سبع جولات، تتيح فرص تعلم لا تتكرر لتخصصات مختلفة.