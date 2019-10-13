روبوت في «صحة دبي» يرصد غياب الموظفين ورواتبهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أخيراً، «روبوتيك» الموارد البشرية، الذي يعد أول موظف موارد بشرية ذكي يعمل في دائرة حكومية، وهو يؤدي وظيفته على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، لإتمام 15 عملية إدارية مهمة، بدقة عالية تصل نسبتها إلى 100%، وذلك ضمن مبادرات الهيئة للتحول الذكي، وترشيد النفقات، حيث يوفر «روبوتيك» الموارد البشرية ما قيمته 994 ألف درهم سنوياً.

ولدى اعتماده بدء عمل «روبوتيك»، أكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، أن الهيئة تتوسع في توظيف التقنيات بشكل سريع وعالي المستوى في مستشفياتها ومراكزها وعيادتها الطبية، لتوفير مناخ صحي واستشفاء مميز، وفي الوقت نفسه تعمل على أتمتة أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية عن طريق التكنولوجيا الرقمية، وذلك ضمن توجهات حكومة دبي.

وقال إن فكرة توظيف «روبوتيك» في إنجاز العمليات الإدارية للموارد البشرية، من شأنها رفع معدلات رضا الموظفين وإسعادهم، بتيسير كل ما يتعلق بمعاملاتهم، وتبسيط الإجراءات التي تخص شؤون حياتهم، مؤكداً أن الهيئة تحرص دائماً على خلق أجواء عمل مريحة وبيئة محفزة على الإبداع والابتكار، خصوصاً أنها تزخر بموظفين في مختلف القطاعات والإدارات يتميزون بطاقاتهم الإيجابية، ويؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانٍ، من أجل خدمة المجتمع.

أوضحت مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، آمنة السويدي، أن «روبوتيك» الموارد البشرية فائق المستوى، ويجري 15 عملية بالغة الأهمية وحيوية، تخص أكثر من 13 ألف موظف وموظفة في جميع قطاعات وإدارات ومنشآت الهيئة الطبية.

ونوهت آمنة السويدي بتوجه هيئة الصحة بدبي، في المرحلة المقبلة، إلى استحداث المزيد من التقنيات الذكية في عملها الإداري المتصل بشؤون الموظفين، ومن بين ذلك تفعيل تقنية «شات بوت»، وإتاحة الاستفادة منها على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

الأعمال التي يقوم بها «روبوتيك»

تشغيل الأثر الرجعي لجميع الموظفين شهرياً عن طريق جمع البيانات.

احتساب وتعميم الراتب الشهري عن طريق جمع وإعادة احتساب البيانات.

إشعارات لجميع الموظفين قبل استحقاق التذاكر لتحديث بياناتهم في النظام.

إشعارات للموظفين الذين لديهم أي وثائق منتهية (جواز، هوية.. الخ).

إشعارات للموظفين الذين لديهم وثائق على وشك الانتهاء.

إشعارات للموظفين بمخالفات الحضور والانصراف (أسبوعياً).

إشعارات للموظفين بمخالفات الحضور والانصراف (شهرياً).

إشعارات تذكير للموظفين الذين لم يتخذوا إجراء لتصحيح مخالفات الحضور والانصراف المرسلة سابقاً.

تعميم كشف الموظفين اليومي على موظفي الموارد البشرية (الذين لديهم حق الاطلاع).

تعميم كشف الموظفين شهرياً على مكاتب المديرين التنفيذيين.

تعميم كشف التعديلات على الراتب (ربع سنوي) على مكاتب المديرين التنفيذيين.

تعميم كشف الإجازات المرضية (ربع سنوي) على مكاتب المديرين التنفيذيين.

تعميم كشف الإجازات غير المدفوعة (Unpaid leave) (ربع سنوي) على مكاتب المديرين التنفيذيين.

تعميم كشف الموظفين لفريق سلامة (شهرياً).

تعميم كشف شهادات العمل والراتب بحسب المستخدم (شهرياً).