دبي تستضيف قمة الموارد البشرية 2019 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - وام

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي من 4 حتى 6 نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الـ16 من قمة ومعرض الموارد البشرية 2019، التي تسلط الضوء على الرقمنة والتكنولوجيا وحلول الارتقاء بمستوى مكان العمل.

وستتناول القمة التأثيرات قريبة وبعيدة المدى للتكنولوجيا على بيئات العمل المتطورة عبر ثلاثة أيام لتبادل المعرفة ضمن 130 جلسة تعليمية يقودها أكثر من 140 متخصصاً وخبيراً في القطاع على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 5000 متخصص في الموارد البشرية في الفعالية التي تضم ندوة لمناقشة الاستراتيجيات وأخرى حول التقنيات. وتستضيف القمة نخبة من شركات التوظيف الإقليمية والدولية، من بينها «إكسبو 2020 دبي» ووكالة ناسا الفضائية وشركات «إستي لودر» و«فيس بوك» و«زاندل» و«اتصالات» و«البنك الدولي»، وغيرها. وتعمل على تسهيل فرص العمل والتعاون عبر مجموعة من ورش العمل والندوات التي يمكن حضورها مجاناً، فضلاً عن المنافسة بين الشركات الناشئة.

وفي الساحة الرئيسة للمعرض، يستعرض مئات العارضين حلولهم المبتكرة لمكان العمل الرقمي الذي يسير بخطى متسارعة في الوقت الراهن، بينما يمكن للزوار التجول في منطقة تقنية متخصّصة ومنصة ابتكار الموارد البشرية ومركز للشركات الناشئة ومنطقة للصحة تستضيفها «أكسا للتأمين»، فضلاً عن المشاركة في العديد من فرص التواصل.

وتتضمن قائمة المتحدثين في الفعالية ماركوس باكينجهام صاحب المؤلفات الأكثر مبيعاً، بحسب «نيويورك تايمز»، إذ نشر له معهد «إيه دي بي ريسيرتش» الأميركي أخيراً «التقرير الفني لدراسة ارتباط الموظفين بمكان العمل حول العالم»، الذي أظهر أن الإمارات العربية المتحدة هي الأولى عالمياً في ارتباط الموظفين بالعمل.

ومن بين المتحدثين أيضاً مارك بولوك، المستكشف ذو الخبرة والشهرة العالمية، حيث سيشارك أول كفيف يصل إلى القطب الجنوبي في جلسات رئيسة تركز على بناء بيئة من التسامح في مكان العمل.

ويستعرض نخبة من المتحدثين وروّاد الفكر المعنيين بتطوير الموارد البشرية والمجالات الرقمية جوانب متنوعة من موضوعات تشمل القيادة والتكنولوجيا والتجربة الشاملة للموظفين أثناء تعمّقهم في الكفاءات التي يتمتع بها جيل الألفية، والتسامح والممارسات المرنة في الموارد البشرية، وريادة التغيير في عالم أعمال دائم التطور.

وتتضمن القائمة الموسّعة من المتحدثين ديفيد شينج المتخصّص بالتكنولوجيا الرقمية، وكوري كوجون من «فرانكلين كوفي»، ومايكل بلات أستاذ علم الأعصاب في كلية «ذا وارتون سكول»، وتامي إريكسون المؤلف الحائز على جائزة «ماكينزي» والأستاذ في كلية إدارة الأعمال في لندن. وترتقي تجربة زوار قمة ومعرض الموارد البشرية إلى مستويات جديدة هذا العام عبر فعاليات إضافية، من بينها أكثر من 25 عرضاً توضيحياً حياً للمنتجات، وجلسات تواصل وتدعيم علاقات، وجلسات تأمل، وجلسات توقيع الكتب، وغيرها من الندوات الحوارية.

- تستضيف القمة نخبة من شركات التوظيف الإقليمية

والدولية، من بينها «إكسبو 2020 دبي».