تدشين أول مركز شرطة عائم في العالم

المصدر: محمد فودة - دبي

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، مشروع شرطة دبي العائم الذكي، الأول من نوعه في العالم، الذي يقدّم خدماته وسط البحر في جزر العالم. ويتمتع المركز بتصميم يلبي احتياجات روّاد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن المركز الجديد، الذي يُفتتح رسمياً في الربع الأول من العام المقبل، بالشراكة مع مجموعة كليندينست، ذات الملكية الخاصة والمطورة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب» (قلب أوروبا) في دبي، سيمكن سكان الجزر ومرتادي البحر من الاستفادة من أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة.

وذكر مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، العميد خالد ناصر الرزوقي، أن هذا النوع من المراكز الشرطية الذكية يمثل النسخة الرابعة من المراكز التي تعكف شرطة دبي على إنشائها على مستوى الإمارة لتقديم خدمات ذكية للمتعاملين، مشيراً إلى النسخة الأولى المتمثلة في مركز الشرطة الذكي (SPS)، والنسخة الثانية عبر مركز الـ(Drive thru)، والنسخة الثالثة من خلال مركز الشرطة الذكي (walk in).

وتهدف هذه المراكز إلى تقديم خدمات تسهم في تعزيز وتقوية الشعور بالأمن والأمان لمختلف أفراد المجتمع، ورفع جودة الحياة والمساهمة في جعل مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

وأضاف أن المركز العائم يراعي في تصميمه الحديث والعصري، أن يتلاءم مع طبيعة القوارب أو اليخوت، بما يسرع ويسهل الوصول والصعود والنزول، مضيفاً أن المركز سيعمل دون تدخل بشري، ويقدم خدماته على مدار الساعة لكل فئات المجتمع، إلى جانب توفّر ميزات خاصة لفئة أصحاب الهمم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المركز سيوفر للمتعاملين باقة متعددة من 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية يقدمها بست لغات.

وقال مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، إن مركز الشرطة الذكي العائم يعتبر إضافة نوعية جديدة لمراكز الشرطة الذكية في شرطة دبي، مبيناً أن المركز هو إنجاز عالمي جديد لشرطة دبي.

4 مراكز شرطة ذكية في دبي:

■مركز الشرطة الذكي (SPS).

■ مركز الـ (Drive thru).

■مركز الشرطة الذكي (walk in).

■مركز الشرطة العائم.