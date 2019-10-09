محمد بن زايد: ملتزمون بمساعدة السودان لإنجاح المرحلة الانتقالية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التزام دولة الإمارات الدائم بتقديم كل مساعدة ممكنة، لإنجاح المرحلة الانتقالية في السودان وتحقيقها أهدافها المرجوة، مشدداً سموه على أن الإمارات شجعت الحوار بين القوى السودانية المختلفة، خلال الفترة الماضية، من منطلق حرصها على استقرار السودان ووحدته وسلامة مؤسساته.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بجانب بحث تطورات المسار السياسي على الساحة السودانية.

كما استعرضا مجمل المستجدات العربية والإقليمية والدولية والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، وقوف دولة الإمارات إلى جانب جمهورية السودان الشقيقة، خلال المرحلة التاريخية المهمة التي تمر بها، ودعمها كل ما يحقق الأمن والسلام والوحدة على الساحة السودانية، وما يلبي طموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.

وأشار سموه إلى أن العلاقات الإماراتية - السودانية علاقات تاريخية وثيقة، تستند إلى وشائج قوية من الأخوة والثقة والاحترام المتبادل، وثمة حرص مشترك على دعمها وتعزيزها، خلال الفترة المقبلة، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات شجعت الحوار بين القوى السودانية المختلفة، خلال الفترة الماضية، من منطلق حرصها على استقرار السودان ووحدته وسلامة مؤسساته، ونهجها الثابت في العمل من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكداً أن السودان الشقيق قدم نموذجاً مهماً وحضارياً على الساحة العربية في إدارة الأزمة، وتحقيق التوافقات التي تعلي المصالح الوطنية العليا، وتحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة مؤسساته.

وتمنى سموه للفريق أول عبدالفتاح البرهان، والدكتور عبدالله حمدوك، التوفيق في المهام والمسؤوليات الوطنية الكبرى الملقاة على عاتقهما، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً التزام الإمارات الدائم بتقديم كل مساعدة ممكنة، لإنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيقها أهدافها المرجوة.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس دائرة المالية، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، وسفير الدولة لدى جمهورية السودان، حمد محمد حميد الجنيبي.

فيما حضره من الجانب السوداني، وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزير المالية الدكتور إبراهيم أحمد البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، وسفير جمهورية السودان لدى الدولة محمد أمين عبدالله الكارب.