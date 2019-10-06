حاكم الشارقة يعتمد 174 وظيفة ضمن الدفعة الجديدة للتعيينات‎

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدفعة الجديدة من الفئات المستهدفة للتعيينات، بعدد 174 وظيفة، موزعة على 116 لفئة الذكور و58 للإناث.

وجاء تخصيص الوظائف على مدن ومناطق إمارة الشارقة كما يلي:

الشارقة: 36 من الذكور و16 من الإناث.

خورفكان: 22 من الذكور و11 من الإناث.

كلباء: 25 من الذكور و16 من الإناث.

دبا الحصن: 16 من الذكور و11 من الإناث.

الذيد: 3 من الذكور ووظيفة واحدة من الإناث.

المدام: 6 من الذكور ووظيفة واحدة من الإناث.

مليحة: 3 من الذكور و2 من الإناث.

البطائح: 1 من الذكور 1 من الإناث.

وادي الحلو: 2 من الذكور.

الحمرية: 2 من الذكور

وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة بتعيين الفئات التالية بشكل عاجل وهي:

1-الأيتام: عدد 43 من الذكور والإناث.

2- أبناء ذوي الدخل المحدود: عدد 110 حالات.

3-المطلقات: عدد 12 حالة.

4-الزوجة العائلة لأسرة: عدد 5 حالات .

5-ذوي الإعاقة و الحاصلين على مؤهلات جامعية: عدد 2 حالة.

6-أسر الشهداء ذوي الدخل المحدود: عدد 3 حالات