برنامج اليوم الأخير في الرحلة

توثيق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية

التاريخ:

1-  سجّل هزاع المنصوري يومياته لمدة 15 دقيقة لتوثيق حياته على متن محطة الفضاء الدولية.

2-  التقط صوراً لمكة المكرمة والإمارات، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

3-  تحدث مع طبيبة رواد الفضاء الدكتورة حنان السويدي، التي تتابع حالته الصحية طوال فترة وجوده في محطة الفضاء الدولية.

4-  واصل إجراء التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات، ضمن مبادرة «العلوم في الفضاء».

5-  واصل إجراء التجارب في محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع شركاء دوليين.

6-  ينهي مهمته اليوم على متن محطة الفضاء.

7-  يغادر المحطة الدولية عند الساعة 11:35 صباحاً.

8-  مراحل الهبوط تتضمن إغلاق مدخل المركبة، وانفصالها، والاستعداد لدخول الغلاف الجوي، وانفصال وحدات المركبة، وفتح المظلات، وإطلاق المحرك للهبوط السلس، وهبوط المركبة.

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