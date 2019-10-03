توثيق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية

1- سجّل هزاع المنصوري يومياته لمدة 15 دقيقة لتوثيق حياته على متن محطة الفضاء الدولية.
2- التقط صوراً لمكة المكرمة والإمارات، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
3- تحدث مع طبيبة رواد الفضاء الدكتورة حنان السويدي، التي تتابع حالته الصحية طوال فترة وجوده في محطة الفضاء الدولية.
4- واصل إجراء التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات، ضمن مبادرة «العلوم في الفضاء».
5- واصل إجراء التجارب في محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع شركاء دوليين.
6- ينهي مهمته اليوم على متن محطة الفضاء.
7- يغادر المحطة الدولية عند الساعة 11:35 صباحاً.
8- مراحل الهبوط تتضمن إغلاق مدخل المركبة، وانفصالها، والاستعداد لدخول الغلاف الجوي، وانفصال وحدات المركبة، وفتح المظلات، وإطلاق المحرك للهبوط السلس، وهبوط المركبة.