توثيق الحياة على متن محطة الفضاء الدولية

1- سجّل هزاع المنصوري يومياته لمدة 15 دقيقة لتوثيق حياته على متن محطة الفضاء الدولية.

2- التقط صوراً لمكة المكرمة والإمارات، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

3- تحدث مع طبيبة رواد الفضاء الدكتورة حنان السويدي، التي تتابع حالته الصحية طوال فترة وجوده في محطة الفضاء الدولية.

4- واصل إجراء التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات، ضمن مبادرة «العلوم في الفضاء».

5- واصل إجراء التجارب في محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع شركاء دوليين.

6- ينهي مهمته اليوم على متن محطة الفضاء.

7- يغادر المحطة الدولية عند الساعة 11:35 صباحاً.

8- مراحل الهبوط تتضمن إغلاق مدخل المركبة، وانفصالها، والاستعداد لدخول الغلاف الجوي، وانفصال وحدات المركبة، وفتح المظلات، وإطلاق المحرك للهبوط السلس، وهبوط المركبة.