كبار المواطنين في أبوظبي.. نحو حياةٍ أكثر نشاطاً وإنتاجاً وسعادة

المصدر: ​ أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة تنمية المجتمع، عن تنظيم "مبادرة الرياضة والأنشطة البدنية" والتي تستهدف كبار المواطنين من سكان أبوظبي. وستنطلق خلال الربع الأخير من العام الجاري.

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الثاني لكبار المواطنين، والذي نظمته الدائرة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تحت شعار "أنتم سندنا وأبطال نهضتنا" في مقر مؤسسة التنمية الأسرية، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين.

وخلال عرض تقديمي، أكدت دائرة تنمية المجتمع، أن مبادرة "الرياضة والأنشطة البدنية" تأتي بهدف تعزيز نمط حياة صحي لكبار المواطنين، إذ توفر المبادرة أنشطة وفعاليات رياضية يمكن الوصول إليها بسهولة، لتكون هذه الفئة أكثر نشاطاً وإنتاجاً في المجتمع.

وأوضحت الدائرة أن كبار المواطنين يشكّلون حجر زاوية في المجتمع، ومصدر الإلهام والصبر والإرادة والبناء، كما تعد هذه الفئة مخزوناً فكرياً يساهم في خلق جيل واعٍ بمسؤولياته وملتزمٍ بثقافته وعاداته وتقاليده. ومن هذا المنطلق، فإنه من الواجب الاهتمام بهذه الفئة وتحسين جودة حياتهم، بما يمكنهم من الاستمرار في العطاء.

وأشارت دائرة تنمية المجتمع، أن المبادرة التي تأتي بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومؤسسة التنمية الأسرية، تؤكد الحرص على تمكين كبار المواطنين، وتقديم الرعاية لهم، إذ تعد ممارسة الرياضة أحد العوامل الرئيسية في الحصول على حياة صحية.

واستعرضت الدائرة خلال الملتقى عدداً من الموضوعات المرتبطة باستبانة جودة الحياة، والذي أظهرت الحاجة الملحّة لتغيير نمط حياة أفراد المجتمع وزيادة وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة، وأهميتا الصحية والنفسية والجسدية للفرد.

كما بيّنت الدائرة أهمية تعزيز العلاقات الاجتماعية لدى كبار المواطنين، وذلك من خلال انخراطهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة، مع أهمية توفير البنية التحتية التي تشجعهم على المشاركة الفاعلة والدائمة في كافة المحافل المجتمعية.

وستنطلق المبادرة في 8 مراكز تابعة لـ "التنمية الأسرية" في مختلف أنحاء أبوظبي، متوزعة على 3 مراكز في مدينة أبوظبي، و3 مراكز في منطقة العين، ومركزين في منطقة الظفرة، حيث تنطلق المبادرة خلال الربع الأخير من العام الجاري.