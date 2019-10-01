هزاع المنصوري يجري تجربة على ديناميات السوائل في الفضاء

المصدر: أمين الجمال - دبي

أجرى رائد الفضاء هزاع المنصوري، أمس، على متن محطة الفضاء الأرضية، تجربة ديناميات السوائل في الفضاء، للتحقق من سلوك السوائل تحت الجاذبية الصغرى، تتناول المسائل التكنولوجية المتعلقة بقلة السوائل أثناء حركة المحطة.

واستعرض المنصوري، الكاميرا الروبوتية التي تم تصميمها من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، وذلك في اليوم الخامس من وجوده على متن المحطة الدولية، عبر بث مباشر جرى مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاسكا» أمس، كما قدّم شرحاً مستفيضاً عن الروبوت الياباني «Int-Ball» وكيفية التحكم فيه من على الأرض وكيفية استخدام الكاميرا الخاصة به. وأوضح المنصوري أن هناك العديد من الأجهزة في المحطة، وهي تتبع لعدد من الوكالات الفضائية مثل الأوروبية واليابانية والأميركية، إذ إنه يسهل التحكم في حركة المحطة بالاتجاه المعاكس للروبوت الياباني على سبيل المثال.

وتحدث عن الجهاز الخاص بوكالة (ناسا) الأميركية، الذي يطفو في أقسام المحطة الدولية، ويساعد الرواد على معرفة محتوياتها، وجهاز آخر يقوم بعرض الإجراءات التي تساعد الروّاد على اتخاذ القرار بسرعة ومرونة أكثر.

برنامج اليوم الخامس للمنصوري في الفضاء

1- تحدث مع الدكتورة حنان السويدي، طبيبة رواد الفضاء التي تتابع حالته الصحية طوال فترة وجوده على متن محطة الفضاء الدولية.

2- أجرى تجربة لدراسة التنظيم المستقل لنظام القلب والأوعية الدموية ديناميكا الدم المركزية، وتأثير عوامل رحلة الفضاء على التوزيع المكاني لطاقة انقباضات القلب.

3- باشر بإجراء عدد من التجارب التي يحملها معه من مدارس دولة الإمارات، ضمن مبادرة «العلوم في الفضاء» التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء.

4- سجّل يومياته لمدة 15 دقيقة لتوثيق حياته على متن محطة الفضاء الدولية.

5- أجرى المنصوري، مع رائدي الفضاء الأميركي نيك هيج، والروسي أليكسي أوفشينين، تدريباً على عملية الهبوط في مركبة «سويوز إم أس 12».

6- يجري المنصوري 16 تجربة، حيث يجري ست تجارب في بيئة منعدمة الجاذبية، لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الإنسان داخل المحطة، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا النوع من الأبحاث على شخص عربي.

• استعرض الكاميرا الروبوتية التي تم تصميمها من قبل وكالة الفضاء اليابانية.