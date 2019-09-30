"الأرصاد": تغيرات حادة وسريعة في الطقس خلال "أكتوبر"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر أكتوبر الجاري، يعتبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، لافتاً إلى أنه يتميز بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية.

وذكر المركز أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض تدريجياً خلال هذا الشهر، على أن تنخفض خلال النصف الثاني انخفاضاً ملحوظاً، مقارنة بشهر سبتمبر، منوهاً إلى أن الرياح السائدة خلال هذا الشهر تكون جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترتي الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وأوضح المركز أن الرطوبة النسبية عادة تكون مرتفعة في الصباح الباكر خلال الشهر، وتقل تدريجيا مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط إلى 52 % تقريبا، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

ولفت المركز إلى استمرار الضعف في منخفض الهند الموسمي، حيث يبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحيانا خلال النصف الثاني من هذا الشهر، لافتاً إلى تأثر الدولة بامتداد لمنخفضات الجوية السطحية من جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا تزداد كميات السحب ويحتمل تكون السحب الركامية الممطرة على بعض المناطق، خاصة المناطق الشرقي من الدولة.

وأشار المركز إلى ان متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر يتراوح بين 28.8 و30.3م،ومتوسط الرياح 10.3كم /س، متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 72 % إلى85 ومتوسط الرطوبة الصغرى ما بين 22 إلى 32 . %

ونوه إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال الشهر كانت 46.3 وذلك في مزيرعة عام 2017 ، وأقل درجة حرارة سجلت بلغت 10.2 في ركنة عام 2007 مشيراً إلى أن أعلى

سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2017 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب و 5 أيام ضباب خفيف فيما كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 139.0 ملم في سنة 2016 على الشويب.