طقس صحو إلى غائم اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، خصوصاً على المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

أما عن حركة الرياح، فتوقع المركز أن تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تراوح بين 18 و28 كم/‏‏‏س، وتصل إلى 36 كم/‏‏‏س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:17، والمد الثاني عند الساعة 02:22، والجزر الأول عند الساعة 07:49، والجزر الثاني عند الساعة 09:20.