«تنمية المجتمع» تُصدر دليلاً استرشادياً لتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة تنمية المجتمع دليلاً استرشادياً لتوظيف أصحاب الهمم، ويأتي ترجمة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم على أرض الواقع، توافقاً مع محور التأهيل المهني والتشغيل الذي يخص الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من أجل تسهيل حصول أصحاب الهمم على التأهيل المهني والتدريب المناسب لهم، وبالتالي الحصول على فرص عمل تضمن نموهم المهني واستقرارهم الوظيفي.

ويؤسس الدليل لبيئات عمل دامجة ومرحّبة بالاختلاف في القدرات، تضمن إدماج الكل في نسيج متكامل من النظم الإدارية والترتيبات والأدوات الداعمة، التي تضمن تكافؤ الفرص للجميع، بدءاً من مراحل الاستقطاب الأولى للموظفين أصحاب الهمم، ومروراً بإجراءات كثيرة صديقة لأصحاب الهمم كالمقابلات، وبرامج التدريب، والوصول للمعلومات، والأجهزة الداعمة، والتصميم الشامل، والتقييم الوظيفي وأنظمة الترقيات والتقاعد، وغيرها من الإجراءات والنظم التي تقود إلى التوظيف الدامج.

ويتكون الدليل من ثماني فصول متكاملة، حيث يبدأ الفصل الأول بالاستقطاب، ثم المقابلات والتقييم، والاختيار وتصميم الوظائف، والتوجيه والإشراف المهني، يليه الفصل الخامس الذي يلخص بيئة العمل، ثم فصل عن خيارات أخرى للتوظيف، وفصل التدريب الوظيفي، والفصل الأخير عن استدامة التوظيف.

فيما يستهدف الدليل الاسترشادي الجديد أربع فئات، هي: الجهات المُشغلة لأصحاب الهمم، والجهات المقدمة لخدمات التأهيل المهني والتشغيل، وأصحاب الهمم أنفسهم، ثم أولياء الأمور.

وقالت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وفاء حمد بن سليمان، إن الدليل يترجم حرص القيادة، واهتمامها بفئة أصحاب الهمم من المجتمع، وهذا الاهتمام قد انعكس في سلسلة متلاحقة من السياسات والقرارات ذات الأثر في حياة أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، مشيرة إلى السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي تضمنت مجموعة من المحاور التي تحوي أهدافاً ومبادرات مهمة ترمي إلى تحسين واقعهم وتمكينهم من الحصول على الحقوق الواردة في القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين.

وأضافت أن الدليل الاسترشادي يشرح ويُفسّر الكثير من الاصطلاحات والإجراءات والنظم، التي لابد من أخذها بالاعتبار عند توظيف أصحاب الهمم، ما يسهل على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن دعم عمل أصحاب الهمم.

وأكدت بن سليمان أن الدليل يهدف إلى توعية أصحاب العمل والمديرين والمسؤولين في القطاعات الحكومية والخاصة، بكل الإجراءات التي تكفل التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، سواء في مرحلة ما قبل التوظيف أو خلالها أو في مرحلة التقاعد.