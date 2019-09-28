هزاع المنصوري: محطة الفضاء الدولية خالية من الفيروسات والأمراض

المصدر: أمين الجمال - دبي

تواصل رائد الفضاء، هزاع المنصوري، مع الجمهور في مركز محمد بن راشد للفضاء، عبر بث مباشر له من محطة الفضاء الدولية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، منذ وصوله إلى المحطة، يوم الخميس الماضي.

وفي رده على سؤال حول، الإجراءات المتبعة إذا أصيب رائد فضاء على محطة الفضاء الدولية، بأي مرض، قال المنصوري؛ محطة الفضاء الدولية خالية من الفيروسات الأمراض ولدينا الأدوية الكافية تحسباً لأي إصابة.

وحول طريقة وكمية الطعام في المحطة قال المنصوري: وجبات الطعام محسوبة بشكل دقيق، ويوجد مخزون من الطعام على متن محطة الفضاء الدولية، والأغذية تصل المحطة كل أسبوعين.

وأكد المنصوري أن النوم على متن محطة الفضاء الدولية ممتع، ويستطيع رائد الفضاء أن ينام بشكل آمن

وأضاف هزاع المنصوري: ليس لدي متسع من وقت الفراغ، وفي هذا الوقت أتأمل منظر الأرض، وأنتظر مرور محطة الفضاء فوق الإمارات.

وأشار إلى أن محطة الفضاء الدولية بنيت باتفاق دولي عام 1998، وسكنها رواد الفضاء عام 2000.