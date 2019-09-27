مهلة 3 شهور لتوفيق أوضاع شركات تداول الأعلاف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الامارات اليوم

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً، تعميماً لكافة متداولي الأعلاف في إمارة أبوظبي، بشأن تداول الأعلاف في الإمارة وتطبيق الممارسات الصحية التي تضمن سلامة الأعلاف للاستهلاك الحيواني، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنظيم عمليات تداول الأعلاف في الإمارة وفق الاشتراطات الفنية والصحية وبالاتساق مع متطلبات ومعايير الأمن الحيوي للمحافظة على الصحة الحيوانية والنباتية، والإشراف والرقابة على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ودعت الهيئة شركات توريد وتسويق الأعلاف ومتداوليها في المزارع والمركبات المتنقلة غير المستوفين لمتطلبات ممارسة أنشطة تداول الأعلاف إلى ضرورة تصويب أوضاعهم من خلال التقيد بالتشريعات النافذة والمتمثلة في الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لكافة أنشطة تداول الأعلاف، والحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والالتزام بتطبيق كافة متطلبات تداول الأعلاف أو مكوناتها بإمارة أبوظبي.

وحددت الهيئة نهاية العام الجاري 2019 كمهلة نهائية لمتداولي الأعلاف في المزارع والمركبات المتنقلة، ومطلع نوفمبر المقبل لشركات تجارة الأعلاف غير المستوفية للاشتراطات لتصويب أوضاعهم، لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية والجزاءات الإدارية بحق المخالفين، حيث حذرت الهيئة من خطورة ممارسة أي نشاط غذائي أو زراعي دون الحصول على رخصة تجارية من الجهة المختصة وشهادة عدم ممانعة لممارسة هذا النشاط من الهيئة، وشددت على ضرورة تجنب أي ممارسات غير صحية تتم خلال عملية تداول الأعلاف لما تشكله من خطورة على صحة الإنسان والثروة الحيوانية، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للقوانين والتشريعات، مؤكدة أن تطبيق الأســس العلميــة والعمليــة الســليمة فــي تغذية الثــروة الحيوانية والتعامل الآمن مع الأعلاف يمثل أهم العوامل التي تسهم في زيــادة الإنتاجية والحفاظ على صحة الحيوان وزيادة المــردود المالي على المربي.