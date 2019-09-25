طقس غائم.. وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار خصوصاً شمالاً.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏‏ 22 -35 كم/‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏س أحياناً. والموج في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:02 والثاني عند الساعة 21:45، والجزر الأول عند الساعة 15:22 والثاني عند الساعة 19:05.

وتوقع المركز أن يكون موج بحر عمان متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والثاني عند الساعة 07:52 والجزر الأول عند الساعة 12:58 والثاني عند الساعة 01:04.