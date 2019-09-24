هزاع بن زايد يدشن شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.

ودشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تزامناً مع احتفالات السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية، وعدد من كبار المسؤولين وسفير المملكة العربية السعودية تركي بن عبدالله الدخيل.

ويعتبر شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أكثر الشوارع الرئيسة الحيوية في مدينة أبوظبي، لامتداده على طول 4.6 كيلومترات بدءاً من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر، كما يعد الشارع الرئيس المؤدي إلى أهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية مثل صرح زايد المؤسس، ومركز المارينا، وكاسر الأمواج والمبنى الرئيس لـ«أدنوك».

ويتميز شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه، وإطلالته على مياه كاسر الأمواج، ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها، باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.

ويحظى اليوم الوطني السعودي بمكانة خاصة لدى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع الشعوب الخليجية والعربية، لما تمثله المملكة من رمزية تاريخية ودينية وثقافية في صميم الهوية العربية على مر التاريخ.