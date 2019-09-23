تثبيت صاروخ " سويوز أف جي" على منصة الإطلاق 1 في قاعدة بايكونور الفضائية

المصدر: دبي -وام

أكد " مركز محمد بن راشد للفضاء " تثبيت صاروخ " سويوز أف . جي" الذي سيحمل "مركبة سويوز إم . اس 15" وعلى متنها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي على منصة الإطلاق رقم /1/ في قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان استعدادا لمهمة 25 سبتمبر الجاري إلى محطة الفضاء الدولية .

و نُقل صاروخ "سويوز أف جي" صباح اليوم بعد شروق الشمس وفقا للتقاليد المتبعة من مبنى تجهيز المركبة الفضائية في قاعدة بايكونور الفضائية إلى منصة الإطلاق رقم /1/ عبر سكة حديد وذلك بحضور عدد من المسؤولين فيما استغرقت المرحلة الأولى من تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق 10 دقائق.

تجدر الإشارة إلى أن منصة الإطلاق رقم /1 / التي سينطلق منها صاروخ "سويوز إم جي" هي المنصة نفسها التي انطلق منها رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين أول إنسان ينطلق إلى الفضاء على متن مركبة "فوستوك 1" في 12 أبريل 1961.

وقبيل نقل صاروخ "سويوز أف جي" إلى محطة "بايكونور" تزين بعلم الإمارات و شعار مركز محمد بن راشد للفضاء إلى جانب علمي روسيا وأميركا.

يذكر أن الصاروخ سويوز أُطلق أول مرة عام 1966 ووضع نظام الإطلاق شركة إنيرجيا كوروليف للصوارخ والفضاء وصنعها مركز تطوير بحوث وإنتاج الصواريخ /Progress/ في سمارا في روسيا.