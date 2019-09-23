15 مسؤولاً للتأكد من تطوير مركز بريد الخان

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات، عبدالله الأشرم، لـ«الإمارات اليوم»، أنه منذ تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بخصوص أسوأ وأفضل خمسة مراكز بالدولة، يقوم فريق العمل الميداني المكون من 15 مديراً ومسؤولاً من إدارات المجموعة بالنزول ميدانياً على فرع الخان، للتأكد من سير التحسينات بالصورة المطلوبة لتطويره وجعله يلبي آمال الحكومة وقيادتها.

وبيّن أن المجموعة استجابت فوراً لتغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبدأت بتحسين وتجاوز الأخطاء كافة التي تم رصدها. وتابع أنه من أهم التطويرات التي قام بها الفريق التعديل على المنظر العام وتحسين خدمات الاستقبال، وزيادة الموظفين، وتطوير الأجهزة، وتغيير المدير، إضافة إلى تحسينات في بعض الأعمال وتخصيص مواقف لأصحاب الهمم.

وبين أن فريق العمل الميداني لمس أن خدمات البريد في فرع الخان تواجه بعض التحديات، خصوصاً وقت المساء، وتم عمل ورديتين في كل واحدة يوجد ثلاثة موظفين، لتلبية طلبات المتعاملين، وسرعة إنجاز المعاملات.

من جانبهم، أكد متعاملون لـ«الإمارات اليوم» أنهم لاحظوا تغييرات جذرية على المركز من حيث الاستقبال وسرعة الإنجاز والمنظر العام، لافتين إلى أنهم كانوا أحياناً يزورونه في المساء ولا يجدون غير موظف واحد، ولكن حالياً يوجد أكثر من موظف.