«بريد الكرامة» يقلّص زمن إنجــاز المعاملة إلى 3 دقائق

المصدر: وجيه السباعي ــ دبي

أفادت مجموعة بريد الإمارات بأنها تنفذ عملية تحديث وتطوير شاملة لأكثر من 90% من مراكزها، البالغ عددها 110 مراكز على مستوى الدولة، وأكدت أنها حققت معدلات مبهرة في مركز بريد الكرامة المركزي في دبي، الذي انتهت من تطويره، ليباشر استقبال الجمهور بداية الأسبوع الجاري، وتم تقليص وقت انتظار المراجع إلى 11 ثانية، بعد أن كان يصل إلى 40 دقيقة، وكذلك وقت إنجاز المعاملة إلى ثلاث دقائق، بعد أن كان يصل إلى 13 دقيقة.

وجاء هذا التحول الشامل إثر نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، أبريل الماضي، صورة لمركز بريد الكرامة، وصلته من متسوق سري، توضح مستوى الخدمات في المركز، الذي ظهر متدنياً، ولا يليق بمستوى الخدمات لحكومة الدولة. وقال سموه في تغريدة: «صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات.. ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى».

إلى ذلك، قال متعاملون مع «بريد الإمارات»، التقتهم «الإمارات اليوم» في مركز بريد الكرامة، أمس، إنهم فوجئوا بعمليات التطوير والتحديث التي تمت في المركز، مؤكدين أن معاملتهم أنجزت في دقائق محدودة، بعد أن كانت تتطلب نحو ساعة من قبل، وأثنوا على عملية التحديث الملحوظة التي سهلت عليهم رحلتهم داخل المؤسسة.

وكشفت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» في مركز بريد الكرامة في دبي، انتهاء طوابير الانتظار كلياً، وسرعة في إنجاز المعاملات بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثنى عليه مراجعون للمركز، منهم من شهد فترة ما قبل التحديث لسنوات.

وقالت «بريد الإمارات» إن عملية التحديث والتطوير مستمرة، بهدف رفع مستوى الخدمات في جميع مراكز الخدمة، تماشياً مع توجه الحكومة بالوصول إلى مراكز خدمة ذات تصنيف خمس نجوم، ورفع مستوى رضا وسعادة المتعاملين.

وذكرت أن المجموعة تهدف أيضاً من وراء عملية التحديث والتطوير إلى تقليص رحلة المتعامل منذ دخوله إلى المركز وحتى إنجاز معاملته بالكامل، والقضاء كلياً على طوابير الانتظار، وتحويل بيئة العمل في المجموعة إلى بيئة مثالية، محفزة، جاذبة للمواطنين.

ولفتت إلى أن عمليات التطوير شملت رفع أعداد كادر الموظفين، وزيادة عدد الكاونترات، وتخصيص كاونترات خاصة بالمعاملات التي تتطلب وقتاً أطول، وكذلك لأصحاب الهمم وكبار السن، إضافة إلى تقديم خدمات الهوية و«آمر» في المركز نفسه، لتسهيل رحلة المتعامل.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت، خلال السنوات الأخيرة، العديد من الشكاوى والملاحظات حول مجموعة بريد الإمارات، تم نشرها تباعاً.

إلى ذلك، قال العميل محمد دبيشي، إنه يتعامل مع مركز بريد الكرامة منذ 12 عاماً بشكل مستمر، وكان يقضي خلالها وقتاً طويلاً لإنجاز معاملته، سواء من حيث الانتظار أو إنجاز الخدمة، الأمر الذي انتهى كلياً الآن، حيث لم يقضِ أكثر من خمس دقائق منذ دخوله إلى المركز وإنجاز معاملته.

وأكد أن ما تم إنجازه في المركز وفر على المراجعين الكثير من الوقت والجهد، وانعكس بشكل ملحوظ على سعادة ورضا المتعاملين.

فيما أكد المتعامل حازم السيد، أنه فوجئ للمرة الأولى بذهابه إلى موظف سعادة المتعاملين بمجرد حصوله على تذكرة الرقم التسلسلي للمتعاملين، ولم يقضِ سوى ثلاث دقائق لإنجاز معاملته بالكامل، مؤكداً أن تجربته كانت استثنائية، لم يمر بمثلها في أي من مراكز الخدمات الأخرى.

وقالت المتعاملة سلمى علي، إنها وجدت نفسها أمام موظفة سعادة المتعاملين بعد دخولها المركز بأقل من دقيقة، لتبدأ في إنجاز معاملتها في الحال، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حالتها النفسية، حيث كانت تتوقع قضاء نصف ساعة على الأقل قبل أن تخرج من المكان.

قبل

40 دقيقة وقت انتظار المراجع.

13 دقيقة وقت إنجاز المعاملة.

طوابير انتظار طويلة.

بعد

وقت انتظار المراجع إلى 11 ثانية.

3 دقائق وقت إنجاز المعاملة.

انتهاء طوابير الانتظار كلياً.

رفع أعداد كادر الموظفين.

زيادة عدد الكاونترات.

تخصيص كاونترات للمعاملات الطويلة.

كاونترات لأصحاب الهمم وكبار السن.

ارتفاع نسبة رضا المراجعين.

توفير الوقت والجهد على المراجعين.

متعاملون: «ما تم إنجازه في مركز بريد الكرامة وفر علينا الكثير من الوقت والجهد».

«بريد الإمارات»: «تحديث المراكز يقضي على الطوابير والانتظار وتحويل بيئة العمل إلى مثالية».