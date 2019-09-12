لجنة الفجيرة تعرّف بانتخابات «الوطني» في مراكز التسوق

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أقامت لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، منصة ترويجية في مركز سيتي سنتر الفجيرة للتسوق، بهدف التعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وأكد رئيس لجنة إمارة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أن إقامة منصة في «سيتي سنتر الفجيرة للتسوق»، تعد فرصة مثالية للجنة للترويج والتعريف بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر اللقاء المباشر بالزوار، والإجابة عن أي استفسار يتعلق بالعملية الانتخابية، وتوفير جهاز لوحي يمكّن الزائر من التحقق من ورود اسمه في الهيئة الانتخابية، بالإضافة إلى توزيع كتيبات تعريفية تتضمن التعليمات التنفيذية ودليل الناخب والمرشح، مشيراً إلى أن الخطة الإعلامية للجنة تضع في صلب أولوياتها توعية المواطنين بالأهمية البالغة لمشاركتهم في هذا العرس الوطني، وممارسة حقهم في الترشح أو التصويت بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.