47 % يرون أن «عدم جدية الشركات» يعوق توطين «الخاص»

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشف استطلاع رأي أجرته «الإمارات اليوم» على حسابها «تويتر»، أن 47% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن «عدم جدية الشركات» يعوق خطط توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذهب 34% إلى أن السبب ضعف القرارات الملزمة، و20% عزوا السبب إلى قلة الكوادر المؤهلة.

وعدد مشاركون في الاستطلاع أسباباً أخرى، اعتبروها عوائق حقيقية أمام توطين الوظائف في القطاع الخاص، إذ عزا زايد الأنصاري، السبب إلى ضعف التواصل بين متطلبات سوق العمل والتخصصات المتوافرة في الجامعة، واختلاف متوسط الدخل الشهري في القطاعات الخاصة والحكومية، وغياب التطوير المستمر لطرح أفكار مشروعات جديدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة، وعدم اكتراث قسم الموارد البشرية في بعض القطاعات بأسس ونظم وأخلاقيات التوظيف.

ورأى المواطن سهيل الكعبي، أن «الموارد البشرية» في القطاع الخاص يجب أن تعاد هيكلته، مطالباً بتوطين الإدارات التنفيذية والإدارات العليا، وأن يكون هناك سقف سنوي لكل مؤسسة في القطاع الخاص لتوظيف المواطنين.

وطالب المواطن محمد عبدالله، بضرورة أن يعمل المواطن في شركته الخاصة بنفسه، مطالباً بضرورة قصر الحصول على بعض الرخص التجارية على المواطنين، مثل الصيدليات ومراكز العلاج الطبيعي والعيادات الصغيرة مثل الأسنان والمختبرات وغيرها. وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أعلنت سعيها لتوفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص خلال العام الجاري، مؤكدةً أن 11 ألفاً و681 مواطناً ومواطنة استفادوا من فرص العمل التي تم توفيرها خلال العام الماضي، منهم 74% من المسجلين لدى الوزارة، وأن 98% من مجمل الحاصلين على الوظائف تعتبر وظائفهم ذات المهارات العالية.