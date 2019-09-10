10 لوحات جديدة لمواقف الحافلة المجانية على كورنيش أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أنجز قطاع عمليات البلديات الفرعية في بلدية مدينة أبوظبي، تركيب 10 لوحات مواقف خاصة بحافلة النقل المجانية في شاطئ الكورنيش، وذلك بهدف تعريف الزوار بالخدمة ومواعيدها والمواقف الخاصة بها، وحرصاً على إسعاد أفراد المجتمع، وتسهيل حصولهم على الخدمات.

كما قامت بلدية مركز المدينة بتركيب لوحة مضيئة في منطقة مواقف السيارات، مقابل «أبراج الاتحاد»، حيث تقع في نقطة انطلاق حافلة النقل المجانية لشاطئ الكورنيش، وتحتوي هذه اللوحة على جميع ما يحتاجه الزائر من معلومات عن خط سير الحافلة ومواعيدها، بالإضافة إلى قوانين الشاطئ العامة. وبالتزامن مع هذه الإنجازات، استبدلت بلدية مركز المدينة ملصقات شبابيك التذاكر في شاطئ الكورنيش، وجددتها، وحدثت اللوائح العامة بما يتناسب مع متطلبات جائزتي العلم الأزرق والعلم الأخضر، اللتين حصل عليهما الشاطئ، بسبب جودة خدماته.\