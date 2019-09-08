تسوية أوضاع 320 عاملاً وتسلّمهم مستحقاتهم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجحت محكمة أبوظبي العمالية، بدائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة مساندة، في إنهاء نزاع عمالي لـ320 عاملاً خلال فترة قياسية، حيث انتقلت هيئة المحكمة إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، واتخذت الإجراءات القانونية من تقييد المطالبات، ونظر القضايا، وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل، مع النفاذ المستعجل، وتسليم المستحقات دون الحاجة إلى مراجعة العمال مقر المحكمة، كما تم عمل الإجراءات نحو نقل إقامات العمال الراغبين في ذلك إلى شركة أخرى، وتوفير تذاكر سفر للراغبين في العودة إلى بلادهم. وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على سرعة إنهاء القضايا العمالية، خصوصاً الجماعية، وتسهيل وصول المستحقات إلى العمال، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية تقصير أمد التقاضي لتحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء، المتمثلة في قضاء عادل.