الإعفاء من رسوم تأشيرة مرافقي السيّاح ينتهي الأسبوع المقبل

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

تنتهي فترة تطبيق التسهيلات الخاصة بإعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الإمارات، الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، الأسبوع المقبل، 15 سبتمبر الجاري، والتي بدأت في منتصف يوليو الماضي.

في الوقت ذاته، دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إلى الاستفادة من الإعفاء الذي يتضمن تسهيلات وحوافز قيمة للأبناء والبنات، ضمن الفئة العمرية المحددة، شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين القادمين إلى الدولة أو أحدهما، بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة، سواء كانت قصيرة أو طويلة.

وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً في يوليو 2018، نص على منح هذا الإعفاء لهذه الفئة خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

ودعت الهيئة السياح القادمين إلى دولة الإمارات، والذين يخططون لزيارتها خلال الصيف الجاري، إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يخفف عن كاهل أرباب الأسر، خصوصاً الكبيرة، مبالغ كبيرة تشكّل في كثير من الأحيان عاملاً أساسيّاً في اختيار الوجهة السياحية للأسرة.

وبيّنت أنه في إمكان السياح التقدّم بطلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية من خلال تطبيقها الذكيّ (ica uae echannels)، وضمن فئة (تأشيرة سياحة عائلية) أو موقعها الإلكتروني (www.ica.gov.ae) عبر رابط (القنوات الذكيّة للإقامة والجنسية)، وكذا من خلال الناقلات الوطنية لدولة الإمارات (طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاي دبي، العربية للطيران)، ووكلاء السفر المرخصين، شريطة شراء التذاكر من خلال مكاتبهم، والفنادق في دولة الإمارات، شريطة الالتزام بالحجز الفندقي لديها.

وبيّنت الهيئة أن على الأسر الراغبة في الاستفادة من الإعفاء من رسوم التأشيرة، والتي تتقدّم بطلباتها من خلال أنظمتها الإلكترونية اختيار فئة (تأشيرة سياحة عائلية)، وتعبئة بيانات الأبوين، ومن ثمّ إضافة الأبناء وبياناتهم، من خلال النظام الذي سيظهر لمقدم الطلب خلال فترة تطبيق التسهيلات، أن الابن أو الابنة دون 18 عاماً معفون من الرسوم. وتسهم هذه التسهيلات في دعم تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال السياحة العائلية، واستقطاب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، للاستمتاع بما تضمه من معالم تاريخية وتراثيّة وترفيهية وشواطئ خلّابة، فضلاً عن الخدمات الفندقية والسياحية ذات المستويات العالمية، إضافة إلى الفعاليات الرياضية والفنية والعائلية على مدار العام.

تأشيرة سياحية

تصدر الهيئة نوعين من التأشيرات السياحية، قصيرة مدتها 30 يوماً برسوم 200 درهم للتأشيرة الواحدة، ويمكن تمديدها مرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة، وطويلة ومدّتها 90 يوماً برسوم 550 درهماً، ويمكن تمديدها مرتين لمدة 30 يوماً في كل مرة، في حين تبلغ رسوم تمديد التأشيرة 600 درهم عن كل مرة.

مبادرة ترحيب

أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة مبادرة للترحيب بزوار الدولة بشكل غير تقليدي، وذلك عبر تمكينهم من التواصل مع ذويهم منذ اللحظة الأولى التي تطأ فيها أقدامهم أرض الإمارات.

تمثّلت المبادرة في تقديم شريحة اتصال مجانية لكل زائر، تتضمن عدداً من دقائق الاتصال الهاتفي وحزمة بيانات خلوية.