المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عقارات

استغرب قارئ تكرار تلقيه اتصالات من خارج الدولة، بشأن الاستثمار بشراء أو تأجير عقارات بدول أوروبية، مبدياً استياءه من تداول رقم هاتفه بين العديد من الشركات، دون طلبه ذلك.

كهرباء

ثمَّن مقيم في أبوظبي رسالة هاتفية استقبلها، أخيراً، من شركة أبوظبي للتوزيع، تعتذر فيها عن انقطاع التيار الكهربائي عن شقته بسبب عطل، والعمل على حلها سريعاً، وأيضاً رسالة أخرى تفيد بإعادة التيار، ما يؤكد حرصها على راحة المتعاملين.

أطفال

أفاد مركز «ميركاتو» في دبي، رداً على ملاحظة نشرت في زاوية «مرحبا الساع»، ضمن صفحات «الخط الساخن»، تتعلق بقيام مجموعة من الأطفال بطلب عيديات من زوّار المركز، بأنه تحقق من الملاحظة، وتبين أنها غير صحيحة إطلاقاً، مؤكداً حرصه التام على راحة المتسوقين، وتوفير الأجواء الملائمة لهم.

باقات

اشتكى قراء من قيام مندوبين لمزودي خدمات الاتصالات بالاتصال بهم هاتفياً، في محاولة لإقناعهم بتغيير باقاتهم المفوترة إلى باقات أغلى، رغم إبلاغهم في كل مرة بعدم حاجتهم للباقات الجديدة.

ترويج

لاحظ قراء سلوكيات جديدة في الفضاء الإلكتروني، من نجوم ونجمات رواد التواصل الاجتماعي، إذ يقوم هؤلاء بتوزيع جوائز نقدية وعينية للوصول إلى أكبر عدد من المتابعين.

تأمين

استغرب متعامل مع بطاقة «نجم» الائتمانية إضافة رسوم على كشف الحساب الشهري الخاص به، عبارة عن تأمين على الحياة، من دون أن يطلب ذلك، موضحاً أنه عندما تواصل مع خدمة العملاء، أكد الموظف المعني أنها تضاف بشكل تلقائي، حتى يقرر العميل إلغاءها، علماً بأنه لم يتم إطلاعه على ذلك عند إصدار البطاقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com