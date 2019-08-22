شرطة الشارقة تنظم محاضرات توعية لقائدي الحافلات المدرسية

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة المرور والدوريات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمواصلات، محاضرة توعية باللغتين «العربية والأوردو» حول السلامة المرورية استهدفت 400 من مشرفي وقائدي الحافلات المدرسية، وذلك بقصر الثقافة. يأتي ذلك، ضمن سلسلة محاضرات التوعية التي تنظمها القيادة، وفي إطار اهتمامها بضمان سلامة نقل الطلاب وتوفير عناصر النقل الآمن للطلبة، خصوصاً مع بداية العام الدراسي الجديد وضمان عام دراسي خالٍ من الحوادث. ألقى المحاضرة مدير فرع التوعية والإعلام المروري، المقدم عبدالرحمن خاطر، وعدد من ضباط الاختصاص، حيث تطرقوا من خلالها إلى عدد من نقاط التوعية التي تلامس وتهم شريحة قائدي حافلات نقل الطلاب لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع مختلف المواقف وتمكينهم من التدخل لمعالجة الحالات الطارئة.