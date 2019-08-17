95 ألف شخص يوقعون وثيقة «المليون متسامح»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وصل عدد الموقعين على «وثيقة المليون متسامح»، التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية، بمناسبة عام التسامح إلى نحو 95 ألف شخص.

وكثفت الدار أخيراً حملتها الترويجية للوثيقة عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، بتشجيع المواطنين والمقيمين على التوقيع عليها، والتفاعل معها.

وبلغ عدد الموقعين على الوثيقة حتى يوم أمس 94 ألفاً و596 شخصاً، فيما بلغ عدد الزائرين للموقع الخاص بالتوقيع على الوثيقة نحو 550 ألف شخص.

وكانت المدير العام لدار زايد للثقافة الإسلامية، الدكتورة نضال محمد الطنيجي، قالت إن وثيقة «المليون متسامح» تتبنّى رسالة «أن يكون الفرد متسامحاً مع نفسه ومع من حوله ومع مجتمعه لأن في التسامح حياة».

وأضافت أن المرحلة الأولى من الحملة تهدف إلى فتح قنوات التواصل وتفعيل أطر التعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز التسوق، لدعم الوثيقة من خلال تفعيل دورها المجتمعي للترويج على مستوى شرائح الجماهير المستهدفة التابعة لها من موظفين ومتعاملين وشركاء وموردين.

وأطلقت دار زايد «وثيقة المليون متسامح الإلكترونية»، خلال فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، بهدف تحقيق الريادة في استدامة التسامح، وفي إطار مبادرات متعددة تتبناها الدار ضمن مشروعها «إمارات التسامح»، سعياً لتحقيق الهدف المنشود من تسمية هذا العام «عام التسامح»، وتجسيداً لتطلعات وتوجهات قيادة الدولة.