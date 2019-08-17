«البيئة»: تسجيل 720 مستحضراً بيطرياً في 2018

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تسجيل نحو 720 مستحضراً بيطرياً على مدار العام الماضي، بما يسمح باستخدامها في مختلف أنحاء الدولة، وذلك عن طريق لجنة لتسجيل المستحضرات البيطرية تم تشكيلها في 2018.

وأفادت الوزارة في تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية حددت ستة متطلبات عامة لتقييم الملفات الفنية المقدمة للوزارة لاعتماد شركات المستحضرات البيطرية، ووضعت خمسة متطلبات لتسجيل الشركات المصنعة للمستحضرات البيطرية، وخمسة متطلبات لتسجيل المستحضر البيطري، مؤكدة إمكانية السماح باستيراد بعض المستحضرات البيطرية «غير المسجلة» في حال كان المستحضر البيطري منقذاً للحياة أو لا تتوافر له أية بدائل مسجلة في السوق المحلية.

وتفصيلاً، أفاد تقرير رسمي لوزارة التغير المناخي والبيئة، بأن المستحضرات البيطرية تعد إحدى الركائز الرئيسة في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية المحلية.

وحدد التقرير ستة متطلبات عامة لتقييم الملفات الفنية المقدمة للوزارة بغرض تسجيل المستحضرات البيطرية، أهمها المرجعيات الدولية لتسجيل المستحضرات البيطرية بالهيئات والمنظمات العالمية، والتأكد من فاعلية الرقابة الرسمية وإجراءات التسجيل في البلد المصدر للمستحضرات البيطرية من خلال مجموعة من المتطلبات المقدمة من الجهات المختصة في بلد المنشأ.

كما شملت قائمة متطلبات التقييم توافق المستحضرات البيطرية مع معايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وتوافق المستحضرات مع معايير منظمة الصحة العالمية، وتوافق المستحضرات مع نظام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تسجيل المستحضرات البيطرية، وأخيراً إجراء الفحوص المخبرية اللازمة في مختبرات الدولة (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مختبر أبحاث الطب البيطري المركزي)، لغايات التحقق من المواد الفعالة الداخلة في تركيبة المستحضر وعدم وجود أية مواد محظورة أو غير معلن عنها داخلة في تركيبة المستحضر البيطري.

ووفقاً للتقرير حددت لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية في الدولة خمسة متطلبات لتسجيل الشركات المصنعة للمستحضرات البيطرية، تشمل «تقديم ملف فني يضم نشاط الشركة والخطوط الإنتاجية وإعداد الكوادر الفنية والأبحاث العلمية، وتقديم شهادة التصنيع الجيد، وشهادة تسجيل الشركة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى قائمة المستحضرات المصنعة، وأن تكون بلد المنشأ للشركة المصنعة ضمن قائمة الدول المرجعية المعتمدة في الدولة، أو تكون الشركة مسجلة في دولتين مرجعيتين على الأقل».

كما حددت اللجنة خمسة متطلبات لتسجيل المستحضر البيطري، تشمل: شهادة البيع الحر (التي تضمن تداول وتسجيل المستحضر في بلد المنشأ، الدراسات العلمية، والتي تضم دراسات الفاعلية ومأمونية وثابتية المستحضر)، دراسة تأثير المستحضر والسمية والدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي، طريقة التحليل، شهادات التحليل للمستحضر النهائي ولجميع المواد الأولية الداخلة في تركيبة المستحضر، بطاقة تعريف المستحضر (التي تضم كل البيانات مثل اسم المستحضر والتركيبة والحيوانات المستهدفة والشكل الصيدلاني وفترة الأمان للمستحضر، ومواصفات المواد الأولية، ومواصفات المستحضر النهائي، ومواصفات مواد التعبئة وطريقة التصنيع والرقابة أثناء التصنيع).

وأكد التقرير أنه منذ استلام وزارة التغير المناخي والبيئة ملف تسجيل المستحضرات البيطرية في فبراير عام 2018، قامت باعتماد نحو 720 مستحضراً بيطرياً، وما يزيد على 100 موقع تصنيعي في مختلف أنحاء العالم من خلال لجنة تسجيل الأدوية البيطرية، وذلك بعد التأكد من تطبيقها لأسس ممارسة التصنيع المعتمدة بناءً على المعايير العالمية، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017.

ولفت التقرير إلى أن هذا القانون أتاح إمكانية السماح باستيراد بعض المستحضرات البيطرية «غير المسجلة» في حال كان المستحضر البيطري منقذاً للحياة أو لا تتوافر له أية بدائل مسجلة في السوق المحلية.

أسس تخزين الأدوية البيطرية

أفاد تقرير رسمي لوزارة التغير المناخي والبيئة، بأنه تم تحديد الأسس التي يجب اتباعها في تخزين الأدوية البيطرية وأسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، والتي يتم مراقبتها من خلال الوزارة والسلطة المختصة.

وبناء على هذا القانون تم تشكيل لجنة لتسجيل المستحضرات البيطرية برئاسة وزارة التغير المناخي والبيئة، وعضوية كل من: وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئتا الإمارات لسباق الخيل، وأبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ومختبر أبحاث الطب البيطري المركزي لتولي مهام لجنة تسجيل المستحضرات البيطرية، وفق ثلاث صلاحيات، أولها تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية، وتسجيل المستحضرات البيطرية، والتأكد من تطبيق مصانع المستحضرات البيطرية لأسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي عند التسجيل.