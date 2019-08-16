حساب مستحقات العمالة المساعدة إلكترونياً عند ترك العمل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

استحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة جديدة تُمكّن أصحاب العمل من احتساب مستحقات العمالة المساعدة عن بُعد، عند تركهم العمل سواء بانتهاء مدد خدماتهم، أو لأي سبب من أسباب ترك العمل، وذلك من خلال «حاسبة إلكترونية» تتضمن عدداً من المعلومات المطلوب إدخالها من قبل الراغب في حساب المستحقات، منها تاريخ إبرام العقد، وانتهائه، وقيمة الراتب الشامل، والأساسي.

وأكدت الوزارة أن الخدمة الجديدة متاحة على البوابة الإلكترونية الرسمية لها على شبكة «الإنترنت»، وأن هدفها هو تسهيل حساب المستحقات على الراغبين في ذلك، بدلاً من التوجه إلى فروع الوزارة للاستفسار عن مستحقات العمالة.

وتضمنت الحاسبة الجديدة قسمين: الأول يحتوي معلومات تفصيلية حول تاريخ عقد العمل، وتاريخ انتهائه، إضافة إلى قيمة الراتب المتعاقد عليه العامل (الشامل والأساسي).

ويتوجب على صاحب العمل (طالب الخدمة) أو العامل الذي يريد احتساب مستحقاته، ذكر أسباب ترك العمل، التي تم تقسيمها إلى ستة أسباب، أبرزها انتهاء مدة العقد، وترك العامل عمله بدون عذر أو سبب.

وبمجرد استيفاء البيانات الأساسية للعقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، يتم احتساب المستحقات بالسنة والشهر والأيام، إضافة إلى قيمة مكافأة نهاية الخدمة وقيمة التعويض عن فسخ العقد إن وجدت.

وتظهر النتيجة تفصيلية، حيث تقسم المبالغ المستحقة مفصلة إلى راتب عن مدة معينة، مثل قيمة بدل إجازة سنوية، قيمة بدل الراحة الأسبوعية، قيمة التعويض عن إصابة العمل، إضافة إلى إجمالي المستحقات النهائية للعامل.

باقات «تدبير»

توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين عن طريق مراكز خدمة «تدبير» عدداً من الباقات للعمالة المساعدة تشمل الباقة التقليدية، خدمة استقدام عامل مساعد من خارج الدولة يسجل على ملف صاحب العمل ويقيم لديه خلال فترة التعاقد.

كما توفر الباقة التجريبية، وهي خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز تدبير للعمل لفترة تعاقدية معينة، ويسمح فيها بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل في حال موافقة الأطراف المعنية.

وتوفر مراكز «تدبير» الباقة المرنة، وهي عبارة عن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة «تدبير» للعمل بنظام مرن حسب متطلبات صاحب العمل (ساعات، أيام، أسبوع، شهري، سنوي)، وكذلك الباقة المؤقتة التي من خلالها يتم توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة تدبير للعمل لفترة تعاقدية.

ومنحت الوزارة مستقدمي العمالة المساعدة ضمن باقة أطلقت عليها «التجريبية المميزة» الحق في استبدال العامل مرتين خلال الفترة التجريبية المحددة من 3 إلى 6 أشهر، لافتة إلى أن الباقة تسهم في توفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة خلال 24 ساعة، مع وجود ضمان على العامل المساعد خلال الفترة التجريبية في حال تبين انقطاع العامل عن العمل أو عدم كفاءة العامل للمهام الموكلة إليه.

وأكدت الوزارة عدم وجود رسوم على الخدمات الحكومية خلال الفترة التجريبية، مشيرة إلى أنه في حال اجتاز العامل بنجاح فترة التجربة المحددة للتأكد من أنه يتناسب مع تطلعاته، واستمر في العمل، حينها ينتقل إلى ملف صاحب العمل بعد موافقة الأطراف المعنية.

وأفادت بأن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرصها على تقديم حزمة من الخدمات المناسبة والملائمة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، بما يتناسب ومتطلبات واحتياجات الأسر وأصحاب العمل، وفقاً لمعايير وضوابط محددة وضعتها الوزارة لعمل مراكز «تدبير» التي تقدم الخدمات نيابة عنها وتحت إشرافها.

6 أسباب لترك العمل

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ستة أسباب لترك العمل، تشمل:

-- انتهاء مدة العقد.

- فصل العامل (أو تركه العمل خلال فترة التجربة).

- ترك العامل عمله بدون عذر أو سبب.

- إخلال صاحب العمل بالتزاماته.

- فصل العامل من العمل بدون عذر أو سبب.

- فصل العامل من العمل لإخلاله بالتزاماته.