تعرف على كيفية تشغيل مركبات التأجير الذكي في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 800 مركبة للتأجير الذكي في إمارة دبي تتوزع على 45 موقعاً، بينها 5 مواقع في محطات للمترو، تتضمن محطات الراشدية والاتحاد وبرجمان والخليج التجاري وابن بطوطة.

ويتيح التأجير الذكي للسائقين تأجير المركبة لست ساعات في اليوم من غير الحاجة للاستعانة بأي عنصر بشري عند تسلّم المركبة أو إرجاعها، وذلك عبر اتباع الخطوات المطلوبة بعد تحميل أحد التطبيقات الذكية التابعة للشركات العاملة في القطاع.

الخطوات التالية توضح طريقة التأجير وتشغيل المركبة للتمكن من قيادتها.

• تحميل التطبيق الذكي التابع للشركة المقدمة للخدمة

• يتم عبر التطبيق تزويد المتعامل الذي يستأجر المركبة برقم تعريف شخصي بعد التحقق من صحة ودقة البيانات، وذلك ليقوم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري

• يستطيع العميل معرفة مواقع السيارات المتوافرة عبر ادخال اسمه ورقمه السري، ومن ثم يمكنه حجز المركبة، والتمكن من فتح المركبة عبر الضغط على أيقونة في التطبيق الذكي.

• يتعين إدخال رقم التعريف الشخصي في الجهاز الموجود داخل المركبة لتشغيلها.

• يتم إغلاق المركبة عبر التطبيق عند الانتهاء من استخدام المركبة.

• يسمح للمتعامل بإيقاف المركبة في المواقف التابعة لهيئة الطرق والمواصلات فقط، وستصل الفاتورة للمتعامل عبر النظام الإلكتروني لخدمة المواقف.