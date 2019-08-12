3 دول عربية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تحتفل سلطنة عمان، والمغرب، وموريتانيا، بأول أيام عيد الأضحى اليوم الاثنين، فيما احتفلت 19 دولة عربية بالعيد أمس، وذلك بسبب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في كل دول. وأوضح مركز الفلك الدولي أن الدول الإسلامية جميعها تلتزم بالحج وفق ما تعلنه المملكة العربية السعودية، فيما تحدد هذه الدول متى يكون عيد الأضحى على أرضها بناء على رؤية الهلال، ومن الناحية الشرعية هذا الأمر مقبول ولا يوجد مشكلة عليه.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد عودة، لـ "الإمارات اليوم" وجود معلومة خاطئة خاصة باعتقاد بعض الناس بأن جميع الدول الإسلامية تتبع المملكة العربية السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج، وهذه المعلومة خاطئة لأن نحو نصف العالم الإسلامي تقريباً يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام عيد الأضحى.

وأشار إلى أن العديد من الدول الإسلامية كانت قد أعلنت أن يوم السبت قبل الماضي 3 أغسطس، هو غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الاثنين 12 أغسطس، ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنجلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، وأن يوم الجمعة 2 أغسطس الماضي غرة شهر ذي الحجة، وأمس الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأيدتها في ذلك 19 دولة عربية هم مصر، والإمارات، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق “الوقف السني”