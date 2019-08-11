إعلان مواعيد زيارة نزلاء المؤسسات العقابية في دبي خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير الإدارة بالنيابة العميد مروان عبدالكريم جلفار: «حددت الإدارة العامة مواعيد الزيارة للنزلاء والنزيلات خلال أيام العيد في كل من إدارة السجن المركزي، وإدارة سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث، حيث تبدأ في اليوم الأول زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم 1 في إدارة السجن المركزي في الفترة الصباحية من الساعة 8 حتى 9:30، ولنزلاء المبنى رقم 2 من الساعة 10 حتى 11:30.

وتبدأ زيارة الرجال إلى فئة المواطنين ورعايا الدول العربية في سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث في الفترة الصباحية من الساعة 8 حتى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 حتى 11:30 صباحاً.

أما في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى، فتبدأ زيارة الرجال والنساء للنزلاء في المبنى رقم 3 في إدارة السجن المركزي في الفترة الصباحية من الساعة 8 حتى 9:30، ولنزلاء المبنى رقم 4 من الساعة 10 حتى 11:30. وتبدأ زيارة الرجال إلى الجنسيات الأخرى في سجن الجنح والمخالفات وسجن النساء والأحداث في الفترة الصباحية من الساعة 8 حتى 9:30، فيما تتمكن النساء من الزيارة في الساعة 10 حتى 11:30 صباحاً.

اليوم الأول يشمل زيارة نزلاء المبنى رقم 1 في إدارة السجن المركزي.