«أبوظبي للسلامة الغذائية» تكرّم موظفيها المتميزين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أخيراً، في مقرها الرئيس بمدينة أبوظبي، حفلاً لتكريم موظفيها المتميزين الذين فازوا بأوسمة الأفراد في جائزة الناموس للتميز الإداري والوظيفي، وجائزة حصاد للتميز الداخلي التي كانت تنظم على المستوى الداخلي للجهات التي انبثقت عنها الهيئة، لإعداد الموظفين لدخول جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز.

وأكد مدير عام الهيئة سعيد البحري سالم العامري، أن التميز الوظيفي ينعكس على الأداء المؤسسي ويسهم في تعزيزه والنهوض به لما يرقى لتطلعات القيادة وسعادة المجتمع، ومشدداً على ضرورة ترسيخ قيم ومبادئ التميز وجعلها ثقافة مؤسسية تثري جودة الحياة في بيئة العمل بمزيد من الإيجابية والتحفيز والسعادة.

وثمن الدور الكبير لوزارة الداخلية في تقييم الموظفين المشاركين بجائزة الناموس للتميز الإداري والوظيفي، وملاحظاتهم الثرية التي قدموها لهم من خلال التقارير التعقيبية، التي تعتبر مرتكزات صلبة وموجهات مهمة لانطلاقة قوية وجديدة للموظفين المشاركين، موجهاً فريق التميز في الهيئة إلى المباشرة في تأسيس جائزة داخلية جديدة للتميز تراعي مجالات عمل الهيئة كافة لإتاحة الفرصة أمام جميع الموظفين للمشاركة وإبراز إنجازاتهم وقدراتهم.

وفاز بوسام المدير التنفيذي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية محمد سعيد النعيمي، وفازت مديرة المختبرات البيطرية الدكتورة سلامة سهيل المهيري بوسام الإشراف الإداري، وحصدت أسماء عبدي محمد وسام خدمة المتعاملين الإشرافي، وذهب وسام المجال التخصصي لخولة جمعة الوحشي، كما فازت زليخة محمد الحمادي بوسام التقني الفني، وعلي حسن الكثيري بوسام المجال الميداني، وفازت عفراء حمد المنصوري بوسام خدمة المتعاملين غير الإشرافي، وعبدالله عصام الحمد بوسام الدعم الإداري، ونال علي عبدالرحيم الحوسني وسام المتفاني ذي الخدمة الطويلة، وهند عبيد الرميثي وسام الموظف الجديد.

سعيد سالم العامري:

التميز الوظيفي ينعكس على الأداء المؤسسي.