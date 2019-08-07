قروض سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 1.6 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف الدفعة الثانية من قروض الإسكان لعام 2019 للمواطنين، شملت 1000 قرض، بقيمة نحو 1.6 مليار درهم.

ويأتي اعتماد هذه الدفعة من القروض السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية بالمجتمع.

كما تأتي الدفعة الثانية من القروض السكنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لمضاعفة عدد القروض السكنية للمواطنين، حيث تم منح 2000 قرض ضمن الدفعة الأولى لعام 2019، تزامناً مع عيد الفطر الماضي بقيمة 3.4 مليارات درهم.

• 3.4 مليارات درهم قيمة 2000 قرض، ضمن الدفعة الأولى للعام الجاري.