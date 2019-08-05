«حمدان التعليمية» تفوز بتنظيم مؤتمر المجلس العالمي للموهوبين 2021

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على حقوق تنظيم مؤتمر المجلس العالمي للموهوبين 2021، بموافقة المؤتمر العام للمجلس، الذي اختتم فعالياته أخيراً في مدينة ناشفيل بالولايات المتحدة الأميركية.

ووقعت المؤسسة اتفاقية تنظيم الدورة المقبلة من المؤتمر بعد منافسة عالمية لاستضافته للمرة الأولى في دولة الإمارات. ويمتد المؤتمر الذي ينظمه المجلس العالمي للموهوبين لـ23 دورة، بمعدل مؤتمر كل سنتين. وشهدت الدورة الحالية حضور وفد من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، حيث تمت المشاركة بورقة عمل، إضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات على هامش المؤتمر لتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال رعاية الموهوبين.

وألقى عضو مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور خليفة علي السويدي، كلمة المؤسسة، شكر فيها القائمين على المؤتمر والحضور، وأثنى على ثقتهم بدولة الإمارات لاحتضان الدورة المقبلة من المؤتمر، حيث نقل تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إلى أعضاء المجلس العالمي للموهوبين. وأكد السويدي أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للقائمين على رعاية الموهوبين من جميع أنحاء العالم، لتقديم حلول مبتكرة للموهوبين من الطلاب، وإبراز إمكاناتهم، وأن الإمارات تسهم في الاستثمار في رأس المال البشري. وقال نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور جمال المهيري: «تمثل استضافة الدورة المقبلة من المؤتمر إنجازاً يعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للمبدعين».