المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

فحص

طالب قراء بزيادة عدد مراكز الفحص السريع وتسجيل السيارات لمختلف التراخيص الصادرة من إمارات الدولة في عجمان، على غرار المركز الذي افتتح خلال الفترة الأخيرة، ووفر على المتعاملين من سكان الإمارة الوقت والجهد للذهاب إلى دبي لفحص وتسجيل مركباتهم.

حضانات

طالبت أم لطفل في الثالثة من عمره بإلزام الحضانات بعدم تحصيل رسوم الاشتراك الشهري خلال شهر الإجازة السنوية، التي تسافر فيها معظم العائلات، مشيرة إلى أن العديد من الحضانات تخيّر ولي الأمر بين التسديد أو إعادة التسجيل من جديد بعد العودة، في حال وجود مكان، مع تحمل رسوم التسجيل مرة أخرى.

مشاة

دعا سائقون إلى تغيير مكان عبور المشاة، المقابل لمحل هوم سنتر في شارع خليفة بمدينة أبوظبي، وذلك لوجود محطة حافلات في المكان نفسه، تعيق الرؤية عند خروج المشاة فجأة من أمام الحافلات المتوقفة، ما يعرضهم للدهس.

سجائر

لاحظ قراء اختفاء أحد أنواع السجائر الجديدة التابعة لماركة مشهورة، منذ ما يقرب من 10 أيام، من بعض البقالات، من دون سبب واضح، مشيرين إلى أنها موجودة عند بقالات أخرى، لكن لا يتم عرضها، وتباع بسعر يزيد درهمين على سعرها الرسمي.

انقطاع

فوجئ مرتادون لسينما «نوفو» بمركز فستفال سيتي في دبي، بانقطاع عرض الفيلم أثناء المشاهدة بإحدى الصالات، لفترة تجاوزت 10 دقائق، ما أثار استياء عدد من المشاهدين، خصوصاً مع إعادة الفيلم من مراحل بداياته عند مواصلة العرض مرة أخرى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 050229951 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com