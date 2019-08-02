«الشاب النموذج».. مسابقة لتعزيز روح التسامح عربياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الثانية من مسابقة «الشاب النموذج»، التي ينظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة برعاية جامعة الدول العربية، وتهدف إلى غرس القيم الأصيلة في نفوس الشباب، خصوصاً التسامح والصفح عن الآخرين، وسيتم تتويج الفائزين بالمسابقة في 19 سبتمبر المقبل.

وأكدت ممثلة دولة الإمارات بالمكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية، شفيقة العامري، أمس، أهمية الأهداف التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها، ومن بينها استنفار الهمم، وغرس القيم، والتمسك بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة، والارتقاء بالسلوكيات الحياتية لدى الشباب.

ولفت المجلس، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، الى أن مسابقة «الشاب النموذج» تركز على توجيه رسالة من الشباب إلى الشباب، للعمل على استنفار الهمم، وغرس القيم والخلق الحسن، وغرس الانتماء لضمان الاستقرار والأمن والسلام.

وحددت اللجنة المشرفة على مسابقة «الشاب النموذج» موعد حفل تتويج الشباب الفائز بالمسابقة يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس الجاري.

وكان المجلس أطلق المسابقة في 17 سبتمبر 2017، ورشح خلال حفل الاطلاق 27 شاباً وشابة من أعضاء مكتبه التنفيذي، يمثلون 19 دولة عربية، كنماذج قدوة للشباب العربي تم تكريمهم، لكن جرى تغيير مسار المبادرة لتصبح مسابقة تمنح فيها الفرصة لكل شاب عربي في ترشيح من يراه مناسباً أو نموذجاً وقدوة في دولته، وفق معايير المسابقة.

وبدءاً من العام الجاري، عمّمت المسابقة على الدول العربية عبر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ومكاتبه في الدول العربية، للإعلان عن إتاحة الفرصة لشباب كل دولة لاختيار الشاب القدوة والنموذج عن دولتهم.