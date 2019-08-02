«الأرصاد»: ارتفاع «الحرارة والرطوبة» خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي - أشرف جمال

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف، والرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس غد سيكون صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق، ورطباً، ليل وصباح بعد غد، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق الداخلية، وسرعتها من 18 إلى 28 كم/‏‏س تصل إلى 38 كم/‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، فيما يكون طقس بعد غد صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً ورطباً أحياناً على بعض المناطق شرقاً ظهراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة، للغبار وسرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/‏‏س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وحول أهم الملامح المناخية لشهر أغسطس، أفاد المركز بأن هذا الشهر يعد امتداداً لشهر يوليو من حيث درجة الحرارة المرتفعة، ويستمر تأثر الدولة خلاله بامتداد المنخفض الهندي الموسمي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة من الشرق نحو المناطق الشرقية وبفعل وجود الجبال، وتتكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحياناً على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية والجنوبية من الدولة.

ولفت إلى تأثر الدولة خلال الشهر بنسيم البحر نهاراً وآخر الليل، حيث تكون الرياح الشمالية الغربية في أغلب أيام الشهر نهاراً، ثم تتحول إلى جنوبية شرقية في آخر الليل والصباح الباكر، وتنشط الرياح أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة، مشيراً إلى أن نسبة الرطوبة تزداد في الهواء قليلاً خلاله مقارنة بشهر يوليو، خصوصاً في النصف الثاني منه، إذ يبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47% مع زيادة الإحساس بها في الليل والصباح.

ويراوح متوسط درجة الحرارة خلال الشهر، بين 34 و37 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين و41 و44 درجة مئوية، والصغرى بين 29 و31 درجة مئوية، فيما يبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى بين 63 و80%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى بين 17 و32% والرياح 12 كم/‏‏ساعة.

وأفاد المركز بأن أقل درجة حرارة في شهر أغسطس سجلت على جبل مبرح سنة 2013 وبلغت 16.1، فيما كانت أعلى درجة حرارة 51.4 درجة مئوية في مزيرعة سنة 2017، بينما أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر بلغت 100.4 ملم على حميم سنة 2013، لافتاً إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2018، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب ويوماً واحداً ضباباً خفيفاً.

يراوح متوسط درجة الحرارة خلال شهر أغسطس بين 34 و37 درجة.