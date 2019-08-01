شرطة رأس الخيمة تطلق «خالفناك وسامحناك»

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة «خالفناك وسامحناك»، بهدف تعزيز رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد مدير عام الموارد والخدمات المساندة، العميد جمال أحمد الطير، أن اهتمام القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بتقديم خدمات راقية ومتميزة لهم، ينعكس إيجاباً على السمعة الحضارية المتميزة لشرطة رأس الخيمة، كمؤسسة خدمية ومجتمعية بالدرجة الأولى، عبر إطلاق وتطبيق العديد من المبادرات والأفكار التطويرية، التي ترتبط مع عام التسامح، وتهدف إلى تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم بما يلبي تطلعاتهم وينال رضاهم.

وأفاد مدير عام العمليات المركزية، العميد محمد سعيد الحميدي، بأن المبادرة تدعو ملاك لوحات أرقام المركبات إلى سرعة تعديل أوضاعهم، خصوصاً التي تفتقر للجودة، مثل عدم وضوحها وبالتالي تكسبها صورة غير جمالية، ونشر مفهوم الثقافة والسلامة المرورية ما يسهم في تحقيق السلامة على الطرق.

وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري، المقدم محمد عبدالله البحار، إن المبادرة ستنطلق في الرابع من أغسطس الجاري، حتى الرابع من أكتوبر المقبل، وتتمثل في تنظيم حملات تفتيشية وتحرير مخالفات، موضحاً أن المخالفة لن تدرج في النظام المروري، في حال تعديل الوضع، في وقت أقصاه 14 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة.

وذكر أن المادة رقم 27 «ب» من قانون السير والمرور، نصت على تحرير غرامة 400 درهم، لعدم وضوح أرقام لوحات المركبة.